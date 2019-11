Alcool la pahar, comercializat lângă un liceu din Capitală

Zilnic, zeci de consumatori de alcool îşi fac drum spre bufetul din sectorul Rîşcani al Capitalei, situat lângă liceul teoretic Mihail Sadoveanu. Situaţia îi îi îngrijorează, atât pe părinţi, cât şi pe locuitorii din preajmă. Responsabilii din cadrul Preturii Rîşcani spun că au efectuat mai multe controale, însă nu au depistat nereguli în activitatea agentului economic. Potrivit lor, statutul de bufet, pe care îl are punctul de comercializare, îi permite comercializarea băuturilor tari la pahar.

La ora 11 dimineaţă, la bufetul de pe strada Aerodromului din sectorul Rîşcani era forfotă mare. În aproximativ jumătate de oră, cât echipa de filmare s-a aflat acolo, am văzut în zonă aproximativ şapte persoane, vizibil în stare de ebrietate.



"Veniţi des pe aici? - Eu am venit la nănaş. - Dar în interior ce aţi făcut? - Iaca am intrat, am cinstit un pahar şi gata, acasă. - Vă duceţi acasă, nu faceţi probleme? - Da, acum acasă, cum vedeţi. "



"- Consumaţi alcool de aici? - Desigur, doar nu suntem musulmani. - Cât de des? - Când apar banii."



Unii, chiar dacă îi trăda mersul încrucişat, ţineau moţiş să ne convingă că au venit la bufet cu alte scopuri.



"De unde? Eu cumpăr aici corm pentru pisici."



Pentru a se face mai credibil, acest bărbat a revenit în câteva minute şi cu dovada.



CAROLINA DIGORI, corespondent PRIME TV: "Bufetul în care se comercializează băuturi alcoolice la pahar se află chiar peste drum de liceul teoretic Mihail Sadoveanu. Astfel, părinții, dar și locatarii blocurilor din preajma spun ca sunt deseori martorii unor scene de agresivitate provocate de oameni in stare de ebrietate."



"Aici sunt foarte mulţi alcoolici în fiecare zi, de dimineaţă, până seara. - Sunt agresivi? - Uneori. - Vă este frică? - Cum să nu ne fie, desigur ne temem."



"Nu este bine să se vândă la pahar aici, este instituţie de învăţământ, dăm un exemplu copiilor, evident că nu este bine."



"Nu este normal acest lucru, ca copii să fie martori la aceste imagini, trebuie ca acest lucru să fie înlăturat ca să putem creşte copii pe care îi dorim."



Administratorul bufetului spune că nu ar exista nici o problemă cu clienţii magazinului său şi că aceştia nu ar fi agresivi.



PETRU CAFCALIUC, administratorul bufetului: "La noi nu sunt oameni beţi, haideţi să vă arăt, dacă o să vedeţi unul că este beat, nu sunt şi nici nu au fost. Sunt o pereche de oameni pe care noi nu îi primim aici, am făcut o listă şi ei încep să acţioneze asupra sistemului nostru. Se vinde băutură la pahar, diferită, dar oamenii nu-s beţi, nici oameni nu sunt."



Potrivit oamenilor legii, de la începutul anului, de pe această adresă au parvenit şapte plângeri, în urma cărora au fost întocmite cinci procese contravenţionale. Situaţia a ajuns şi în vizorul preturii sectorului Rîşcani. Responsabilii de acolo spun că au fost efectuate câteva controale, însă nu ar fi depistat nereguli în activitatea agentului economic.



MIHAI FURCULIŢĂ, secretar interimar al Preturii Râşcani:"S-a constatat vinderea băuturilor alcoolice la pahar, legislaţia în vigoare le permite, deoarece au categoria de bufet, bufetul permite asemenea activitate, însă nu permite tulburarea ordinii publice şi nu permite conflictele care au loc sistematic".

Mihai Furculiţă spune că săptămâna viitoare ar urma să fie convocată o şedinţă, la care va participa şi şeful direcţiei comerţ din cadrul primăriei. În cadrul acesteia va fi abordată problema comercializării alcoolului în apropierea instituţiileor publice, în special, cele de învăţământ.