Albinele, în pericol din cauza temperaturilor prea ridicate care le ţin active

După un an în care au adunat mai puţină miere decât se aşteptau, prisăcarii se confruntă cu o nouă problemă. Este prea cald pentru început de noiembrie, iar albinele roiesc în jurul stupilor.



Mare agitaţie este şi în prisaca Valentinei Cebotari. Dacă în anii precedenţi în perioada asta familiile de insecte erau deja în semihibernare, acum, zilele însorite, le scot din stup. În aceste condiţii, ele îşi consumă rezervele de miere şi riscă să nu mai aibă suficientă hrană până în primăvară.



"Se împuţinează rezervele care sunt în cuib şi atunci este un risc ca familia de albini să nu poată supravieţui iernării", a declarat Valentina Cebotari, apicultoare.



Unele regine au început să se reproducă, deşi, acest lucru se întâmplă, de regulă, primăvara.



"Albinele când cresc puiet se uzează foarte mult. Corpul gras a acestora nu este format bine şi iarăşi acestea nu vor supravieţui iernării", a declarat Valentina Cebotari, apicultoare.



Un al pericol pentru albine sunt şi bolile care se răspândesc în această perioadă.



"Anume varoza. Această boală care chiar că au invadat familiile de albini. Practic fără tratamente familiile de albini nu vor putea trece peste iarnă", a declarat Valentina Cebotari, apicultoare.



Pentru a le salva, apicultorii trebuie să ia măsuri urgente şi să le pregătească mai multă rezervă de miere. Potrivit meteorologilor, în luna octombrie, dar şi la început de noiembrie, temperaturile au fost mai mari cu 10-12 grade decât în ceilalţi ani.



"Fiindcă am fost permanent sub influenţa unor mase de aer cald, atât din partea de vest, cât şi din partea de sud şi respectiv temperaturile au fost peste norma climatologică", a declarat Ghenadii Roşca, şef Centrul Naţional de Prognoze Meteo.



Vremea ar putea reveni la normal începând de săptămâna viitoare, cu temperaturi între 4 şi şapte grade.