Alarme în toată Ucraina: Kievul solicită din nou zonă de interdicție aeriană

În toate regiunile din Ucraina au sunat alarmele miercuri dimineață, potrivit unei aplicaţii oficiale a apărării antiaeriene ucrainene. Se întâmplă la o zi după ce Rusia a lansat cel mai mare atac de până acum asupra infrastructurilor energetice.

Un om a murit în Kiev, unde două blocuri au fost lovite, potrivit France Presse, citat de Agerpres. Pe o hartă a ţării actualizată în timp real, cele 20 de regiuni ucrainene erau în stare de alertă la ora locală 10:03 (8:03 GMT), potrivit acestei aplicaţii.

"O zonă de interdicţie aeriană trebuie să fie instituită asupra Ucrainei. Noi am cerut să fie închis cerul, pentru că cerul nu are graniţe. Nu (are graniţe) pentru rachete ieşite de sub control. Nu (are graniţe) pentru ameninţarea pe care o reprezintă pentru vecinii noştri din UE şi NATO", a insistat ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, în urma unui atac cu rachete soldat cu două decese în Polonia vecină.

"Aceasta este realitatea despre care am avertizat", afirmă ministrul ucrainean, referindu-se la numeroasele apeluri ale Kievului către statele membre NATO de a institui o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse la 24 februarie, relatează Digi24.