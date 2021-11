ALARMAT. Numărul cazurilor de violență domestică a crescut în perioada pandemiei

În perioada pandemiei a crescut numărul cazurilor de violență domestică. Doar anul trecut, au fost înregistrate aproape 13 mii de victime, cu peste o mie mai multe decât în 2019. Sunt datele unui studiu, realizat de PNUD Moldova, potrivit căruia, de cele mai multe ori, victime ale abuzurilor în familie sunt femeile. Una dintre acestea este Ana, mamă a trei copii, care a trăit sub acelaşi acoperiş cu agresorul mai bine de zece ani."Fugeam de acasă, eram obijduită şi eu, şi copiii, dar de fiecare dată mă întorceam pentru că îmi era frică de gura lumii, mi-era ruşine de gura lumii, aveam grijă de copii, mă gândeam că poate totul va fi bine. Până într-o zi, am stat şi în spital şi după aceea, când s-a mai repetat, mi-am luat inima în dinţi şi am fugit.", a povestit Ana, victimă a violenţei domestice.Psihologii spun că, de cele mai multe ori, femeile suportă violența fizică şi psihologică de dragul copiilor. În alte cazuti, se tem să nu fie judecate de societate."Sunt dezorientate, nu ştiu ce să facă, care este următorul pas, nu au încredere în forţele proprii. Noi, specialiştii o ajutăm să se reabiliteze psihologic, emoţional", a declarat Diana Poloborciuc, psiholog "CASA MĂRIOAREI".În ţara noastră, sunt 15 centre de plasament pentru femeile care se confruntă cu o astfel de situaţie. Unul din ele,"Casa Mărioarei", adăposteşte anual peste o sută de femei şi copiii acestora."Când ajung la noi, femeile nu sunt blamate, nu sunt învinuite, ele primesc susţinere, ceea ce este foarte important pentru ele. Şi, ulterior, toată gama de servicii pe care le oferim: asistenţă socială, asistenţă psihologică, consiliere juridică, consiliere psiho-pedagocică şi, nu în ultimul rând, adăpost", a declarat Veronica Cernat-Braghiş, Vicepreşedinta Asociaşiei "CASA MĂRIOAREI".Perioada de şedere în cadrul centrului este de până la şase luni, dar aceasta poate fi prelungită."Ce se întâmplă cu femeile după? Ele reuşesc să trăiască fără violenţă. Foarte important pentru noi, să ajutăm femeile care ajung la noi să se încadreze în câmpul muncii.", a declarat Veronica Cernat-Braghiş, Vicepreşedinta Asociaşiei "CASA MĂRIOAREI".Şi specialiştii Centrului Internațional „La Strada”, care la fel oferă asistenţă victimelor violenţei, spun că pandemia le-a dar mai mult de lucru."Victimele violenţei în familie sunt de toate vârstele, au diferit statut social, profesional. ", a declarat Viorica Papuc, Psigolog, "LA STRADA".La Serviciul Unic de Urgenţă 112 sunt înregistrate, zilnic, în jur de 30 de apeluri în care sunt raportate cazurile de violenţă în familie. Unele sunt extrem de grave."Băiatul, nu-l pot scoate. Îl bate cu mâinile şi picioarele. Nu-l pot scoate. Îi trage. Nu-l pot scoate din casă"."Se observă o creştere, undeva cu zece procente a apelurilor privind violenţa în familie. Apelanţii sunt, de obicei, victimele sau martorii la astfel de violenţe", a declarat Ana Carpovici, specialist comunicare, serviciul 112."Sunt cazuri când telefonează copiii chiar şi spun că tata o bate pe mama sau bunelul o bate pe bunica. Am avut şi apeluri când spune că mă bate soţul sau concubinul şi pune receptorul", a declarat Nicolae Arsene, operator, serviciul 112.Specialiştii îndeamnă victimele să-și învingă frica şi să denunțe agresorii, care pot fi traşi la răspundere. Anual, la sfârşit de noiembrie, este marcată Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.