ALARMANT! Specialiștii au găsit fibre de plastic în apa de la robinet și în cea îmbuteliată din întreaga lume

Este alarma la nivel mondial. Fibre de plastic au fost gasite in apa de la robinet si in cea imbuteliata din intreaga lume. Un studiu urias, coordonat de Institutul Orb Media, arata ca miliarde de oameni beau apa contaminata cu particule de plastic.

Sunt particule de plastic in aer, apa si pamant, iar acestea ajung in apa pe care o consumam, sustin cercetatorii care au realizat studiul urias, in mai multe tari din intreaga lume!

Referitor la apa imbuteliata, in cea mai mare investigatie de acest fel, au fost examinate 250 de sticle cumparate in 9 tari diferite, iar totul a fost filmat pentru a se exclude riscul contaminarii pe parcurs.

Cercetarea, condusa de organizatia de jurnalism Orb Media, a descoperit o medie de 10 particule de plastic pe litru, scrie stirilekanald.ro.

Unii cercetatori spun ca particulele pot proveni chiar de la dop, in momentul in care deschidem sticla.

In urma unui alt studiu, coordonat tot de Orb Media, Particule de plastic au fost descoperite si in apa de la robinet.

Statele Unite au avut cea mai mare rata de contaminare: 94%. Libanul si India sunt urmatoarele in clasament. Tari europene, ca Marea Britanie, Germania si Franta, au avut cea mai scazuta rata de contaminare cu plastic, dar.... pragul a fost de 72%.

Momentan studiile in acest sens sunt inca la inceput, iar specialistii nu pot stabili inca, pe baza rezultatelor, nivelul de la care particulele pot genera un pericol real si imediat pentru sanatatea oamenilor.



Concluzia ingrijoratoare de acum este ca riscam sa ajungem sa traim inconjurati de plastic - iar principala sursa de poluare o reprezinta reziduurile aruncate in oceanul planetar.