ALARMANT! Secția de boli infecțioase a Spitalului din Bălți, arhiplină. Jumătate dintre aceștia sunt copii

Secția de boli infecțioase a Spitalului din Bălți este arhiplină. Asta după ce în ultimele zile a crescut brusc numărul persoanelor cu probleme gastrointestinale. În spital sunt internați peste 60 de bolnavi cu diverse complicații. Mai mult de jumătate dintre aceștia sunt copii.



Diana a ajuns împreună cu ambii săi copii, unul de trei ani şi altul de doar opt luni, în secția boli infecțioase acum trei zile. Primul simptom al intoxicației a fost febra mare.



"La băiețel a fost 39,8, și, întâmplător, așteptând salvarea și la al doilea am văzut că își schimbă starea. Avem o mica infecție intestinală, să vede că e mai slăbuț. Nu avem cateter, injecții. Așteptăm analizele, mai ales analiza la paraziți "



În aceeași situație s-au pomenit și alte mămici.



"Noi am mâncat harbuz și am făcut intoxicație. Numai am mâncat și peste trei ore a început să vomită. Imediat m-am adresat la medic, ni s-a dat tratamentul care corespunde și deja e totul normal."



"Am văzut că copilul se îngălbenește, capul îl amețește, are febră și nu l-am ținut acasă. A fost nevoie de medic."



"La moment, pe zi avem 20-25 de copii în secție. Li se acordă ajutor, deci cu internare mediu 5-7 zile. În caz de neadresare la timp, mai ales la medicul de familie sau la medical specialist infecționist pot avea loc diverse agravări, vome repetate, deshidratare, febra care pe urmă necesită un tratament mai îndelungat", a spus medicul infecționist SCM Bălți, Marcela Ciofu.



Specialiștii din cadrul Centrului pentru Sănătate Publică spun că cei mai vulnerabili sunt copiii.



"Pentru prevenirea cazurilor de apariție a bolilor diareice acute trebuie de respectat următoarele reguli. Cum ar fi spălarea pe mâini, spălarea cu apă curgătoare a fructelor și legumelor", a spus epidemiologul CSP Bălți, Olga Babulici.



De la începutul acestei luni, în Bălți s-au înregistrat aproximativ 120 de cazuri de îmbolnăvire cu boli diareice acute.