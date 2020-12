ALARMANT! Rata de infectare cu COVID-19, în creştere în pragul sărbătorilor de iarnă, iar responsabilitatea moldovenilor scade progresiv

Rata de infectare cu noul coronavirus este în creştere, în pragul sărbătorilor de iarnă. Dacă acum două săptămâni erau raportate 530 de cazuri la 100 de mii de locuitori, acum avem 561 de cazuri la o sută de mii. Cel mai grav este în Chişinău unde numărul de îmbolnăviri este de nouă ori mai mare decât media pe ţară - peste cinci mii de cazuri la o sută de mii de cetăţeni. Totuși, pe măsură ce rata de infectare creşte, responsabilitatea moldovenilor scade progresiv.

La Piaţa Centrală din Chişinău cumpărătorii parcă participă la un maraton - cine pune mai repede masca pe faţă la văzul camerei de filmat.

Întrebaţi de că nu se protejează pe sine şi pe alţii, majoritatea au găsit scuze una mai deocheată ca alta:



"- Dar de ce nu purtaţi masca corect? - O port. - Dar până acum nu era corect pusă pe faţă. - A căzut, că nasul e mare".



"Dar de ce nu purtaţi masca corect? - Îmi asudă ochelarii şi nu văd fără ei. - Dar aşa nu vă protejaţi. - Mă protejez nu vă faceţi griji".



" O port, dar aşa a căzut când am respirat".



"Am barbă şi masca alunecă".



Şi în stradă majoritatea cetăţenilor nu respectă regula de a purta masca în spaţiul public, chiar dacă riscă să fie amendați:



" - Spuneţi vă rog, de ce nu purtaţi mască? - .... "



"Chiar şi pe unii poliţişti îi văd deseori că nu poartă mască".



Iar pe cei care călătoresc fără mască în transportul public nu-i mai sperie faptul că s-ar putea infecta:



" - Nu vă este frică să vă infectaţi în transport? - Ba da, dar mi-i frică să trăiesc deja în ţara asta".



Deşi accesul pe terenurile de joacă este interzis din cauza riscului sporit de infectare, părinţii par să nu conştientizeze vremurile în care trăim:



" - Nu aveţi voie aici să vă aflaţi. - Nu? Atunci plecăm".



" - De ce vă aflaţi aici? - Pentru că terenurile de joacă nu sunt sigilate".



Cu toate acestea, datele Ministerului Sănătăţii arată că 92% din participanţii ultimului studiu declară că respectă cu stricteţe toate masurile impuse de autorităţi pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Iar la polul opus al responsabilităţii, fiecare a patra persoană spune că nu crede în existenţă noului coronavirus. În plus, săptămâna trecută s-a înregistrat o creştere cu peste 16% numărul deceselor provocate de COVID-19 faţă de săptămâna precedentă.



"În săptămâna precedentă între numărul de investigaţii şi cei depistaţi pozitiv la noul coronavirus se menţine destul de înalt. Asta demonstrează că avem o răspândire comunitară destul de intensă. Nivelul celor pozitivi se menţine la 49 de procente", a declarat Constantin Rîmiș, secretar de stat Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale.



Țara noastră se află pe locul 59 în lume din cele 220 de ţări de pe glob după numărul de decese şi cazuri noi de îmbolnăvire raportate la un milion de oameni din populaţie.