Alarmant! Numărul persoanelor care suferă de cancer pulmonar, în creștere

Numărul celor care suferă de cancer pulmonar creşte alarmant. Dacă în 2020 s-au înregistrat 565 de noi bolnavi, atunci anul trecut au fost depistat cu aproape 44% mai multe cazuri noi, până la un total de 812 îmbolnăviri în 2021.

Cancerul pulmonar a ajuns astfel al doilea cel mai frecvent tip diagnosticat la noi în ţară, după cel mamar. Medicii oncologi susţin că această creştere se datorează faptului că mulţi bolnavi de COVID au fost forţaţi să facă radiografia pulmonară şi astfel au descoperit că au cancer.



"Într-o dimineaţă m-am trezit fără voce, iată ca şi acum. Mă gândeam că am răcit şi am început să mă tratez singur şi nu m-a ajutat. M-am tratat aşa două luni şi fără rezultat, aşa că am decis să mă adresez la medic. Eu 15 ani nu am fost la medic şi mi-au spus că boala progresează nu din momentul în care am rămas fără voce, dar de aproximativ doi ani."



Acest bărbat de 43 de ani, care a cerut să nu-i dezvăluim identitatea, ne-a declarat că a rămas şocat să afle că suferă de unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer şi nu de o banală viroză, aşa cum credea. Acum, el face un tratament pentru a-şi pregăti organismul de chimioterapie. Procedurile vor începe în ianuarie, iar primul pas a fost renunţarea la fumat.



"Câteodată fumam câte un pachet de ţigări, câteodată mai puţin. Fumez de aproape 20 - 25 de ani. Sincer să vă spun nu regret că am fumat, oamenii fumează o viaţă, dar regret că nu am fost niciodată la medic şi nu aveam grijă de sănătatea mea. Vreau să trăiesc mai departe. Am copii şi vreau să-i cresc şi să-mi văd nepoţii."



Doctorii oncologi susţin că majoritatea pacienţilor diagnosticaţi cu cancer pulmonar nu au făcut radiografii la plămâni de zeci de ani.



"Săptămâna trecută am avut doar pacienţi cu cancer pulmonar. Din nefericire, vârsta pacienţilor pe care i-am avut e cuprinsă între 35 şi 55 de ani. Sunt bărbaţi tineri, apţi de muncă. Ei toţi mi-au spus că o radiografie pulmonară n-au mai făcut de 10-15 ani, dar fumau activ", spune OLGA VACALCIUK, medic oncolog.



Oncologii susţin că cel mai des de vină se face fumatul. Iar datele unui studiu efectuat de OMS arată că în ultimii nouă ani consumul produselor din tutun a crescut cu 12%. 52 de procente dintre bărbaţii adulţi sunt fumători activi, iar 7,7 la sută dintre femeile de la noi din ţară fumează zilnic, în medie, 15 ţigări.



"Fumatul pasiv provoacă în aceeaşi măsură cancer ca şi fumatul activ", subliniază OLGA VACALCIUK, medic oncolog.



Deşi, cancerul pulmonar poate fi tratat, rata de supraveţuire este una dintre cele mai scăzute. Doar unul din cinci pacienţi poate fi operat. Datele Ministerului Sănătăţii arată că 13 la sută dintre moldovenii diagnosticaţi cu cancer pulmonar trăiesc mai mult de cinci ani. Decesele din această cauză constituie 21,5% din totalul celor provocate de cancer în Moldova. La acest capitol, ţara noastră ocupă locul 56 în lume.