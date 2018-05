ALARMANT: Moldova ar putea rămâne cu doar 1.000 de medici de familie. Autorităţile intervin pentru a schimba situaţia

foto: publika.md

Până în 2030 am putea rămâne doar cu 1000 de medici de familie. Este concluzia alarmantă a Asociației de profil din Moldova. Tinerii specialiști nu sunt motivați să intre în sistem. Totuși, medicii afirmă că autoritățile întreprind deja pași pentru a schimba situația, cum ar fi, de exemplu, programul "Prima casă-2".



În prezent, în țară activează peste 1.700 de medici de familie, chiar dacă este nevoie de 2.000. Deficitul de cadre se simte în localitățile rurale, în special. Majoritatea angajaților sunt deja la vârsta de pensionare, iar tinerii specialiști nu se încumetă să accepte provocarea.



"În prezent la Centrul nostru de sănătate sunt 13 medici, iar 10 dintre ei sunt la vârsta de pensionare. Tinerii specialiști în ultimii 15 ai nu vin la noi", a menţionat Ana Polucciu, medic de familie, Taraclia.



"Centrul de Sănătate Cimișlia la fel se confruntă cu lipsa de aproximat 40% din necesarul de medici de familie. Avem totuși angajați mulți tineri specialiști și obișnuim în fiecare an să invităm în teritoriu rezidenți", a precizat Ludmila Capcelea, medic de familie, Cimișlia.



Medicii de familie spun că pe lângă salariul, care nu li se pare competitiv, o problemă ar mai fi și lipsa unei locuințe proprii. Totuși aceștia recunosc că acum vor putea mai ușor să-și achiziționeze o casă prin intermediul programului "Prima Casă 2" lansat de autorități.



"E foarte benefic, e chiar binevenit programul. Sper ca el să lucreze", a spus Mihai Caşcaval, medic de familie, Fălești.



"E foarte bine. Bravo statul că se implică în acest moment, pentru că noi toți stăm la chirie care suntem bugetari. Sigur o să intru în sistemul acesta pentru că îmi iubesc Republica Moldova. Presupun să activez în Ciorescu, suburbie", a afirmat Daniela Daniuc, medic rezident.



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, a detaliat că autoritățile sunt în plin proces de reformare a sistemului medical.



"Salarizarea, oferirea diverselor garanții sociale în primul rând pentru acei medici care vor merge și vor activa în sectorul rural, dar nu în ultimul rând și pentru tinerii medici are vor beneficia și alte garanții prin alte forme inclusiv și prin programul Prima Casă", a declarat Svetlana Cebotari.



Salariul unui medic de familie se ridică lunar la 4.500 de lei. Un tânăr specialist care decide să fie doctor într-un sat va primi din partea statului un loc de trai şi o indemnizaţie în valoare de 45 de mii de lei. Totodată, recent, Ministerul Sănătăţii a iniţiat procesul de debirocratizare, care va continua prin implementarea fișei medicale electronice și a certificatului de concediu medical electronic.