Alarmant! Medicii din Franţa şi nordul Italiei au raportat creşteri ale cazurilor unui sindrom inflamator rar la copii mici, posibil asociat COVID-19

Medicii din Franţa şi nordul Italiei, una dintre zonele cele mai afectate de noul coronavirus, au raportat creşteri ale cazurilor unui sindrom inflamator rar la copii mici, ce prezintă similitudini cu cel raportat în Statele Unite, Marea Britanie şi Spania, potrivit unui articol publicat miercuri seara în jurnalul ştiinţific The Lancet, citat de agenţia Reuters și agerpres.ro.

Sindromul inflamator pediatric multi-sistem (MIS-C) posibil asociat cu COVID-19 prezintă simptome similare şocului toxic şi bolii Kawasaki, printre acestea numărându-se febră, erupţii cutanate, inflamaţia glandelor şi, în cazuri severe, inflamaţii la nivelul inimii.

Raportările cazurilor au stârnit temeri potrivit cărora COVID-19, boala cauzată de noul coronavirus, ar putea reprezenta un risc mai mare pentru copii decât fusese estimat iniţial.

COVID-19 a avut până în prezent cel mai mare impact asupra vârstnicilor şi a persoanelor cu boli cronice.

Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a anunţat miercuri că sunt în curs de investigare aproximativ 102 cazuri raportate la nivel statal ale unor copii diagnosticaţi cu un sindrom inflamator rar, posibil asociat bolii COVID-19. Un copil de 5 ani din oraşul New York, unul de 7 ani din Westchester County şi un adolescent din Suffolk County au murit din cauza acestui sindrom, ale cărui simptome includ febră persistentă, dureri abdominale, înroşirea severă a ochilor şi erupţii cutanate, a spus guvernatorul în briefingul său de presă zilnic. Potrivit guvernatorului, citat de CBS News, alte 14 state - California, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Utah şi Washington - dar şi cinci ţări europene au raportat astfel de cazuri.

La Bergamo, Italia, în perioada 18 februarie - 20 aprilie, în Spitalul Papa Giovanni XXIII au fost internaţi zece copii cu acest sindrom, dintre care opt au prezentat rezultate pozitive la testul pentru anticorpi de coronavirus. În ultimii cinci ani, medicii din acest spital au înregistrat în total doar 19 copii cu boala Kawasaki, conform raportului publicat miercuri în The Lancet. În comparaţie cu cazurile de boala Kawasaki din trecut, cei pe care i-au tratat în timpul pandemiei erau mai mari şi mai grav bolnavi, se arată în raport, 60% suferind complicaţii cardiace şi jumătate dintre pacienţi având semne de sindrom de şoc toxic.

Cercetătorii francezi au raportat joi simptome asemănătoare bolii Kawasaki la 17 copii internaţi într-un spital din Paris între 27 aprilie şi 7 mai, în timp ce într-o perioadă de două săptămâni s-ar fi aşteptat, în medie, la un singur astfel de caz.

Raportul realizat de medicul Martin Chalumeau de la spitalul de pediatrie Necker din Paris, nu a fost supus evaluării colegiale. Acesta a fost publicat pe site-ul medRxiv, care a constituit o sursă importantă de cercetare în domeniul COVID-19 înainte de publicarea oficială, notează Reuters.

Oamenii de ştiinţă încearcă încă să stabilească dacă sindromul este asociat noului coronavirus deoarece nu toţi copiii cu acesta au avut rezultate pozitive la testul pentru coronavirus.

Unii cercetători au sugerat că familia coronavirusului ar putea declanşa boala Kawasaki.

"Simptomele la copii sunt diferite de cele ale adulţilor cu COVID-19, la care boala este mai mult o problemă respiratorie", a spus medicul George Ofori-Amanfo de la Spitalul de Pediatrie Kravis din New York din cadrul reţelei de spitale Mount Sinai.

Copiii cu acest sindrom inflamator rar prezintă adesea dureri abdominale severe şi vărsături care progresează către şoc, a explicat Ofori-Amanfo pentru Reuters. Acesta a precizat că niciunul dintre copiii pe care i-a observat recent cu acest sindrom nu avea o boală preexistentă, însă toţi prezentau anticorpi pentru coronavirus.

Centrele Pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite au emis joi îndrumări medicilor cu privire la recunoaşterea şi raportarea acestor tipuri de cazuri pediatrice cu potenţial letal.