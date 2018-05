ALARMANT! La ce nivel a ajuns nivelul de dioxid de carbon din atmosferă

În luna aprilie 2018, nivelul de dioxid de carbon din atmosferă a crescut la 410,31 părți pe milion, cel mai mare nivel din ultimii 800.000 de ani.

E prima oară în istorie când emisiile ajung la un asemenea nivel, notează Observatorul Mauna Loa din Hawaii, instituție care face asemenea măsurători în mod constant.

Lăsând la o parte pericolul imediat, care constă în creșterea nivelului oceanelor și toate consecințele acestui lucru, cercetătorii avertizează că aceste emisii vor rămâne în atmosferă timp de mii de ani, antrenând noi schimbări ale climei.

De când au început măsurătorile, în anul 1958, un astfel de nivel al emisiilor nu a fost înregistrat niciodată. Creșterea îngrijorătoare este de 30%.

Specialista în schimbări climatice Katherine Hayhoe a spus că toate măsurătorile arată că mergem cu pași foarte mari spre o situație fără precedent pentru Pământ.

As a scientist, what concerns me the most is what this continued rise actually means: that we are continuing full speed ahead with an unprecedented experiment with our planet, the only home we have. https://t.co/DbBrNOCVIo