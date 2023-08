ALARMANT: Incendiile din nordul Greciei au produs cel mai mare dezastru din UE (IMAGINI APOCALIPTICE)

Dezastru ecologic în Grecia din cauza sutelor de incendiilor de vegetație. Doar cel din nord, care devastează încă regiuni întinse din jurul orașului Alexandropolis și de la granița cu Turcia, constituie cel mai grav incendiu de pe teritoriul Uniunii Europene. Datele oferite de serviciul european Copernicus arată amploarea acestor incendii care se întind din regiunea Rodopi, la granița cu Bulgaria până într-un uriaș parc național aflat la frontiera cu Turcia. Acolo trăiau 166 de specii de păsări, notează digi24.ro.

Peste 70.000 de hectare sunt scrum, nimeni nu știe câte animale sălbatice au murit. Nici în privința celor domestice nu sunt speranțe mari, dacă se aflau în zone izolate greu de evacuat. Dezastru este și în al doilea parc național, aflat în nordul capitalei Atena.

Experții se tem că peste tot pădurile și ecosistemele afectate de foc au suferit distrugeri atât de mari, încât va fi imposibil să se refacă.

Pe lângă toate astea, 21 de oameni au murit, iar câteva sute nu mai au case sau nu mai pot locui o vreme acolo, din cauza incendiilor.

#ImageOfTheDay



The fire in northeast #Greece???????? near Alexandroupolis is one of the largest ever recorded in Europe



It continues to ravage the Dadia National Park



15,000 people have been evacuated



⬇️#Copernicus #Sentinel2????????????️captured the northern front of the fires on 25 August pic.twitter.com/UdhsQAmDaU