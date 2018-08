Alarmant! În ultimii ani s-a dublat numărul moldovenilor bolnavi de cancer de piele

Foto: asds.net

În ultimii 5 ani, numărul de cazuri de cancer de piele în ţara noastră s-a dublat. Dacă în 2012 au fost diagnosticaţi 600 de pacienți cu această boală, anul trecut cifra a ajuns la aproape 1200. Motivul, spun experții, este lipsa protecției de razele solare. Printre cei care s-au îmbolnăvit în acest an se numără şi Tamara Patlatîi, în vârstă de 71 de ani. Femeia nici nu-şi imagina că ar putea ajunge la spital din cauza unei alunele mici, pe care întâmplător a rănit-o.



"Aceasta la mine este de anul trecut din luna iunie, după ce m-am pălit el a început să mă doară. Eu când am simțit în subțioară ca un ou de vrabie, atunci m-am adresat la medic la Blți", a spus Tamara Patlatîi, pacientă.



Cu aceeaşi problemă a ajuns la medici şi Maria Bargan, în vârstă de 32 de ani.



" Eu am alunica de la naștere. Nu am avut grija de și nu mi-a spus nimeni să o pazesc de soare. Cu câteva luni în urma am traumat-o, seara înaite de culcare și am observat că sângerează", a spus Maria Bargan, pacientă.



Potrivit statisticii, aproximativ 80 la sută dintre pacienţi se adresează tardiv la doctori.



"În fiecare an noi luăm în jur de o mie de pacienți, când zece ani în urma erau 500-600 de pacienți, se vede că cazurile s-au dublat în ultimii ani", a spus Victor Ciupercă, şef de secţie a Institului Oncologic



Potrivit specialiştilor, oamenii trebuie să fie atenţi, atunci când pe piele apare o rană, care nu se vindecă mult timp sau alunica îşi schimbă forma sau culoarea. Foarte des cancerul de piele este provocat de expunerea îndelungată la soare.



"După sezonul estival crește undeva la 30 la sută consultațiile, chiar și atunci stabilim o patologie oncologică mai fregvent, decât primăvara iarna", a spus Maria Sârghi, medic oncolog.



"Pentru persoane ce au alunițe este bine să se cunoască că este contraindicat bonzul. Elementar se poate procura lipici și să ascundă alunițele sub aceste lipici", a declarat Veronica Vâzdoagă, dermatolog.



Totuşi, mulţi nu respectă recomandările medicilor. Când arşiţa zilei este cea mai mare, pe plaja din parcul Valea Morilor se odihnesc zeci de oameni.



"Eu nu cumpăr şi nu folosesc. Nu trebuie să ne gândim la rău, trebuie să gândim pozitiv."



"Creme pentru bronz, protecţie solară? - Nu. Am venit pentru prima dată. Am ieşit din apă şi merg la umbră."



Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în ultimii zece ani numărul cazurilor de îmbolnăvire cu cancer de piele în lume a crescut cu 200 de procente.