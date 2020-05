Alarmant! În ultimii ani, mai mulţi copii şi-au găsit sfârşitul în toaletele din curte

În aprilie, cadavrul unui bebeluş a fost găsit în toaleta din curte a unei case din satul Cuhneşti, raionul Glodeni. Mama micuţului a declarat că a născut singură acasă şi a aruncat pruncul deoarece a crezut că era mort.În 2019, o fetiţă de doi ani din Chişinău a căzut în toaleta din curte adâncă de patru metri. Din fericire, copila a fost scoasă la timp şi a supravieţuit.În 2018, în satul Sângereii Noi din raionul Sângerei, un băiat de opt ani a fost găsit mort în closetul din curte, după ce părinţii şi vecinii l-au căutat ore în şir.Iar în 2016, un băiat de doi ani din Nisporeni şi-a găsit moartea în closetul din curte. Iar în 2015, o tragedie similară a avut loc în satul Semeni din raionul Ungheni: o fetiţă de 1 an şi opt luni a murit atunci."Pe de o parte, noi avem nevoie şi de contribuţia oamenilor, pe de cealaltă parte, de finanţări masive. E vorba de bani grei", a spus primarul satului Puhăceni, Anenii Noi, Veaceslav Plămădeală.Numărul satelor cu sisteme de canalizare este foarte mic, iar oamenii sunt nevoiţi să găsească soluţii. Unii au haznale pe care le golesc periodic, dar şi aceste sisteme necesită investiţii. Cei mai multi au săpat, cum s-au priceput, toalete în curte."Eu voi veni cu un apel public către toţi consătenii mei ca toţi să-şi verifice toţi factorii de risc care sunt în ogradă. Eventual, dacă e nevoie, să raporteze, să solicite un ajutor", a mai spus primarul satului Puhăceni, Anenii Noi, Veaceslav Plămădeală."Dacă omul are în curte o fântână şi un alt vecin sau chiar el are şi un tub de acesta sau o gaură în care aruncă apa de canalizare, la sigur el bea apă care are toate aceste amestecuri", a spus ecologistul, Igor Sîrbu.Datele statistice arată că Moldova nu stă deloc bine nici la aprovizionarea cu apă potabilă. În 2019, puţin peste 700 de localităţi erau conectate la apeduct, adică 51 la sută din total.