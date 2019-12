ALARMANT! Fiecare a şaptea femeie din Moldova suferă de depresia postnatală

Fiecare a şaptea femeie din Moldova suferă de depresia postnatală. O asemenea statistică este oferită de specialiştii în domeniul sănătăţii psihologice. Simptomele ei apar imediat după naşterea copilului şi pot avea urmări ireversibile, inclusiv – suicidale.

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății în lume aproximativ 15 la sută de femei suferă din cauza depresiei postnatale. În Moldova situaţia este şi mai grea. Anna Şceglova din Chişinău s-a ciocnit cu simptomele ei, deseori invizibile pentru cei din jur.



"După naşterea copilului am stat trei zile la maternitate. Peste două zile după revenirea acasă, am încetat să dorm. Când mă uitam la copil mereu îmi părea că el nu respiră. Citisem tot felul de prostii despre sindromul de moarte subită a sugarului. Tot mi să părea că lucrul acesta mi se va întâmpla mie", a spus Ana Șeglova, mamă.



În lupta cu anxietatea şi simptomele depresiei Anna era ajutată de psiholog şi părinţi, care permanent erau alături de ea şi o ajutau cu sfaturi în clipele cele mai grele.



"Sunt foarte recunoscătoare familiei mele, care m-a susţinut mereu. Fără ei mi-ar fi şi mai greu. Este important să ai cu cine vorbi despre fricile tale. Fricile nu dispăreau, până şi acum mi-i ruşine. Există riscul unor învinuiri neîntemeiate. Dar dacă nu vorbeşti - rişti să te arunci pe geam", a zis Ana Șeglova, mamă.



Prin stări similare trece fiecare a şaptea femeie din Moldova. Depresia postnatală, în pofida denumirii poate apărea în timpul sarcinii şi duce la schimbarea esenţială a scării de valori şi comportamentului.



"Starea de spirit depresivă duce la nedorinţa de a face cele mai obişnuite lucruri, distanţarea de oamenii care erau cândva cei mai apropiaţi, nedorinţa de a discuta cu ei. În unele cazuri se pot manifesta atacuri de panică", a zis Irina Șibaeva, mamă.



În lipsa unui ajutor calificat, depresia poate deveni cronică şi să ducă la suicid. În Moldova, din cauza unor stereotipe de percepere, femeile se tem să se adreseze la psiholog. Or specialiștii insistă ca mamele să se adreseze după ajutor cât mai curând posibil.



Ajutorul specialistului poate fi solicitat în centrele sănătăţii psihologice, care sunt deschise în toate policlinicile raionale.



Anul trecut opinia publică a fost zguduită de vestea că o tânără din Bălţi, mama a doi copii şi-a pus capăt zilelor din cauza depresiei postnatale.