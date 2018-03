Alarmă la naţionala Costei de Fildeş înaintea partidei amicale cu Moldova. Căpitanul Yaya Toure e de negăsit

FOTO: publika.md

Selecționerul "tricolorilor", Alexandru Spiridon, ar fi fost entuziasmat să-l întâlnească pe Yaya Toure, deoarece l-a cunoscut personal.



"Eu îl știu bine că a fost la Donețk, a jucat la Metalurg. Multe ori am luat și masa cu el în restaurantele din Donețk. Acum e convocat, dar dacă știți din presă nu îl pot găsi acum, nu a revenit la echipa națională", a spus Alexandru Spiridon.



În premieră, Alexandru Spiridon îi are la dispoziție pe toți liderii naționalei. Vedetele "tricolorilor" speră că Moldova va avea o prestație bună împotriva echipei din Coasta de Fildeș.



" O să fie o partidă interesantă cu o echipă foarte bună. Sper să facem o prestație bună în acest meci", a spus fundașul Alexandru Epureanu.



"Este un adversar foarte bun, cu jucători cu nume. Toți joacă în echipe bune din Europa. O să fie foarte greu, dar ne-am adunat cu toții aicea, sperăm să facem un joc bun, am făcut cunoștință cu antrenorul și mergem înainte", a spus mijlocașul Alexandru Gațcan.



Mijlocașul formației italiene, Cagliari, Artur Ioniță, a recunoscut că meciurile pentru echipa națională sunt speciale.



"Îmi iubesc țara și sunt fericit întotdeauna să revin acasă. Sunt chiar orgolios să reprezint țara în Serie A", a spus mijlocașul Artur Ioniță.



Radu Gînsari este unul dintre atacanții convocaţi, care are probleme de acomodare. El joacă la Hapoel Haifa din Israel. În prezent, în această țară temperatura aerului indică o valoare de +30 de grade Celsius.



"Îmi era dor, pentru că nu am fost iarna asta acasă și chiar îmi era dor de zăpadă. Mama îmi zicea că am comandat zăpadă, de aia am și luat-o", a spus atacantul Radu Gînsari.



Partida amicală dintre Moldova și Coasta de Fildeș se va juca în orașul francez Beauvais pe 27 martie, cu începere de la ora 21:00, iar biletele la meci costă aproximativ 15 euro. "Tricolorii" vor pleca în hexagon pe 24 martie.