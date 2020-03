Alan Merrill, muzicianul care a scris versurile piesei “I Love Rock ‘N’ Roll”, a murit infectat cu coronavirus

Alan Merrill, muzicianul care a scris versurile piesei “I Love Rock ‘N’ Roll”, cântată și de Joan Jett, a murit în urma unor complicații provocate de noul coronavirus, la vârsta de 69 de ani, scrie stirileprotv.ro.

Potrivit USA Today, anunțul decesulu a fost făcut de fiica sa, duminică, pe Facebook, la câteva ore după a ieșit din spitalul din New York:

”Coronavirusul mi l-a luat pe tata în această dimineață. Am avut 2 minute ca să îmi iau la revedere, înainte să părăsesc camera în grabă. El părea împăcat și, în timp ce ieșeam, încă exista o fărâmă de speranță pe ecranul știrilor CNN/Fox.. Însă până când am ajuns la urșa apartamentului meu am primit mesajul că s-a dus.”

Alan Merrill a compus “I Love Rock ‘N’ Roll” pentru formația sa, The Arrows, și a înregistrat melodia în 1975.

Într-un mesaj de regret postat pe Twitter, duminică seara, Joan Jett și-a adus aminte de momentul în care a auzit această piesă pentru prima dată.

Ea a înregistrat piesa în 1982, care a devenit cel mai mare hit al ei, ajungând pe locul 1 în topurile americane de muzică timp de 8 săptămâni la rând.

”Asta să fie o lecție pentru noi toți, să încercăm să ținem legătura cu oamenii pe care-i iubim cu adevărat. Viața este foarte scurtă. Alan, îmi pare rău că nu am ajuns la tine în urmă cu câțiva ani. Te iubesc foarte mult”, a scris pe Facebook și Meat Loaf.