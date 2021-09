Ala Nemerenco și-a schimbat numărul de telefon mobil, după ce a primit mai multe sunete cu amenințări

Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco a anunțat că și-a schimbat numărul de telefon mobil, după ce a primit multe mesaje și sunete cu amenințări. Aceasta a menționat că numărul în cauză îl avea în proprietate din anul 2001.

„Acest număr a salvat multe vieți. Și voi știți la ce mă refer, deoarece acestea erau viețile celor dragi vouă. Așa și conviețuiam - eu și numărul meu vechi și veșnic. Niciodată nimeni nu mi-a scris vreun mesaj scârbos, niciodată. În schimb mi-au scris mii și mii de oameni despre problemele lor. Am răspuns fiecăruia. Am ajutat cum am putut.”, a scris Ala Nemerenco pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătății a relatat că demult intenționa să-și schimbe numărul de telefon, dar îi era lene să intervină în toată informația legată de el. Ea a mai anunțat că nu-și instalează la telefon Facebook și messenger ca să aibă parte de "liniște" și să se concentreze pe problemele din sănătate. Recent Ala Nemerenco a închis comentariile pe profilul ei de pe facebook, unde era dur criticată pentru deciziile luat.