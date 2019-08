Ala Nemerenco, indignată: Locuitorii satului Cărpineni îi cer socoteală că a fost închis spitalul din localitate

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco, ar fi indignată de faptul că locuitorii satului Cărpineni, Hâncești, îi cer socoteală că a fost închis spitalul din localitate. Publika.md a difuzat o conversație dintre demnitar și un cetățean, care i-ar fi scris despre nemulțumirea lui. Oficialul i-ar fi răspuns că acest subiect nu este cel mai important lucru din sănătate.

Am încercat să aflăm dacă această conversație a avut loc, dar Ala Nemerenco nu a răspuns la telefon și nici la mesaj, la fel ca și serviciul de presă al ministerului.

Ala Nemerenco i-ar fi scris locuitorului din Cărpineni că va analiza personal care este eficiența spitalului și o va face publică. Ministrul ar mai fi menționat că primește în fiecare zi mesaje la acest subiect.

Mai mult, i-ar mai fi scris cetățeanului că nu are timp să se ocupe de spitalul din Cărpineni și nici nu intenționează să o facă. De asemenea, este curioasă de ce un singur sat din țară are un spital care este întreținut din banii publici. Potrivit directorului acestei instituţii medicale, spitalul a fost construit în anul 1964.



La începutul lunii iunie, colectivul medical al spitalului din Cărpineni a semnat o declarație prin care și-a arătat susținerea faţă de Guvernul condus de Maia Sandu. Acum, premierul a declarat că nu cunoaște despre problema lor.



"Deciziile noastre nu ţin cont de faptul dacă acolo lucrează susţinători sau nu, dar cel mai bine este să discutaţi cu doamna Nemerenco, pentru că ea are detaliile, eu nu pot să vi le ofer, nu am reuşit să citesc noutăţile astăzi", a spus prim-ministrul, Maia Sandu.



Aproape 40 de mii de oamenii, din 13 sate din raionul Hâncești, riscă să rămână fără singurul spital rural din țară. Potrivit medicului-șef, Iurie Frunză, s-a întâmplat după ce în luna iunie, comisia de acreditare a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a refuzat să prelungească acreditarea spitalului din Cărpineni.

Postul nostru de televiziune așteaptă de la șeful ANSP, Nicolae Furtună, răspuns la întrebarea în ce condiții instituția medicală poate fi acreditată din nou. Zilele trecute, CNAM a reziliat contractul de finanțare a spitalului. Chiar dacă oficial instituția nu ar mai trebui să mai activeze, din motiv că nu există finanțare, medicii continuă să le acorde ajutorul necesar pacienţilor internaţi.