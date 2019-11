Ala Nemerenco despre legea promovată de deputații socialiști cu referire la prospectele medicamentelor

Ministrul demis al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco, a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook după ce deputaţii PSRM au propus ca toate informaţiile din prospectele medicamentelor să fie scrise în limbile "moldovenească" şi rusă.

"Despre inițitiva cu referire la prospectele medicamentelor în așa-zisa limbă moldovenească și rusă - pregătisem un aviz al Guvernului la ea, dar nu a reușit să fie promovat în ședință.



Cu referire la limbă moldovenească, o limbă inventată, nu pot să nu le aduc aminte autorilor-deputați PSRM declarația marelui savant Eugen Coșeriu precum că „limba moldovenească, din punct de vedere strict lingvistic este ori o greșeală naivă, ori o fraudă științifică; din punct de vedere istoric și practic este o absurditate, iar din punct de vedere politic este o utopie și o anulare a identității etnice și culturale a unui popor și deci un act de genocid etnico-cultural” . Conisder această inițiativa o găselniță de sorginte pur politică, care vine să incite lumea la discuții, să sutragă atenția, sub care pot trece diferite matrapazlâcuri.



Și acu - partea tehnică.

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 739/2012 ”Cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor postautorizare”, în pct. 14 din Anexa nr.3 specifică deja că prospectul poate fi prezentat în mai multe limbi, cu condiţia că în toate limbile informaţiile sînt identice.



Includerea obligativității de a prezenta informația de pe ambalajele medicamentelor, dar și în prosectele din interior în două limbi, inclusiv limba rusă va duce la retragerea unui număr mare de medicamente de pe piața farmaceutică a Republicii Moldova, deoarece piața noastră fiind foarte mică, adesea nu necesită plasarea unei serii industriale în întregime, seriile industriale fiind orientate pentru alte piețe, mult mai mari.



În acest caz, fiecare din companiile străine care aduc medicamente pe piața Republicii Moldova vor trebui să producă serii speciale pentru noi cu prospect în limba română și limba rusă sau să reambaleze medicamentele deja importate pentru includerea și a prospectelor în rusă. În cazurile când informația din prospect este voluminoasă, vor fi suportate cheltuieli și pentru ambalare, pe motiv că va fi necesar un ambalaj mai mare, și aici vă rog să rețineți că ambalarea este parte componentă a producerii medicamentelor. Drept urmare, importatorii vor fi cei impuși să preia responsabilitatea pentru etapa de ambalare, ceea ce presupune conformarea cu bunele practici de fabricație (spații, utilaje, resurse umane calificate, certificare GMP pentru etapa dată).



Toate cele menționate, vor duce evident la crearea unui deficit de medicamente pe piață, unele din ele dispărând, dar și la creșterea prețurilor la medicamente.



Riscului de retragerea de pe piață a medicamentelor vor fi supuse

- medicamentele eliberate în baza prescripției medicale, medicamentele de uz spitalicesc, medicamentele pentru terapie specială, oncologice, pentru boli rare care sunt aduse într-un număr foarte limitat și sunt acceptate în prezent cu informația în alte limbi, pentru terapia de substituţie, vaccinurile sau medicamentele orfane (vor dispărea de pe piață medicamentele plasate în ambalaje cu informație în limbile rusă/engleză; engleză/ucraineană; română/engleză, etc.)

- medicamentele care folosesc piață farmaceutică comună cu România (din acestea avem acum circa 20% din medicamentele autorizate)



Inițiativa va lovi întâi și întâi în cei mai vulnerabili pacienți – vârstnicii cu multe boli cronice, dar și cu venituri mici. Scumpirea medicamentelor sau dispariția unora de pe piață îi va afecta cel mai mult anume pe ei, și aceasta argumentează că socialiștii nu de bătrâni au grijă prin acest proiect, dar urmăresc cu totul alte interese.



Cât ține de obligativitatea utilizării limbii ruse în timpul consultației și comunicării cu pacientul vorbitor de rusă nici nu vreau să comentez - o așa aberație nici în URSS nu a existat.



Soluții pentru majorarea accesului la informația despre medicament a pacienților vorbitori de alte limbi decât româna există, foarte simple și ieftine, și nici legi nu sunt necesare. AgMed le are și le poate implementa.", a scris Ala Nemerenco.