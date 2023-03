Ala Nemerenco, despre excluderea trimiterii obligatorii de la medicul de familie (VIDEO)

După ce Guvernul a aprobat modificările operate la Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, conform căruia pacienții care dețin poliță de asigurare vor putea merge la consultațiile medicilor specialiști și vor putea fi internați, fără îndreptarea medicului de familie, ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a venit cu precizări în context.

„Ei (pacienții) sunt nevoiți permanent să circule de la medicul de familie, la medicul specialist, înapoi la medicul de familie după investigație. După asta la specialist. Dacă e nevoie de trimitere în spital, iar înapoi la medicul de familie. Am exclus această trimitere obligatorie. Ea rămâne atunci când medicul de familie are nevoie de consultația unui specialist. Medicul de familie lasă pacientului această trimitere, această recomandare ca o argumentare. În cazul în care pacientul consideră necesar să meargă la medicul ORL, deoarece are o problemă cu urechea, deci nu este neapărat nevoie să meargă la medicul de familie”, afirmă Ala Nemerenco.