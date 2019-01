Al Pacino va juca într-un serial TV difuzat de Amazon

Surse apropiate proiectului, care îl va avea pe Jordan Peele regizorul filmului 'Get Out' (2017) ca producător executiv, au declarat Deadline că acordul cu Al Pacino urmează să fie încheiat în câteva zile.Serialul 'The Hunt', care va avea zece episoade, va prezenta un grup de comando din 1977 destinat capturării naziştilor la New York, unde se ascunde un grup de persoane ce conspiră pentru a crea în SUA cel deal 'Patrulea Reich'.Din distribuţia serialului mai fac parte Logan Lerman, actor cunoscut din două filme ale lui Percy Jackson şi din pelicula 'The Perks of Being a Wallflower' (2012).Al Pacino, deţinător al unui Oscar pentru cel mai bun actor pentru interpetarea sa magistrală din filmul 'Scent of a Woman' (1992), a devenit o legendă a lumii filmului după ce a jucat în trilogia 'The Godfather' ('Naşul'), scrie agerpres.ro Deşi şi-a dedicat marea parte a carierei cinematografiei, Al Pacino a jucat în mai multe proiecte pentru micul ecran, precum serialul limitat 'Angels in America' (2003), sau filmele pentru televiziune 'Phil Spector' (2013) şi 'Paterno' (2018).În 2019 vor avea premiera şi cele mai aşteptate proiecte ale anului: 'The Irishman', filmul lui Martin Scorsese în care joacă şi Robert de Niro; şi 'Once Upon a Time in Hollywood', noul film al lui Quentin Tarantino.