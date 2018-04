Al cincilea ghișeu UNIC pentru perfectarea şi eliberarea actelor a fost deschis la Sângerei

Locuitorii din raionul Sângerei vor uita de orele pierdute la Serviciul Cadastral, Registru sau Starea Civilă. Al cincilea centru multifuncţional din ţară a fost, astăzi, inaugurat, iar locuitorii pot beneficia de peste o mie de servicii publice la 18 ghişee. Agenţia Servicii Publice a investit pentru construcţia instituţiei aproape şapte milioane de lei, iar ghişeul unic are amenajată şi o parcare.

"-Pentru paşaport.

-Eliberarea actelor apăsaţi şi acte de identitate. La ecranul mare, în stânga, o să fie E09.

-Mulţumim."



Oamenii spun că datorită noii instituţii nu vor mai pierde timp şi bani. Acum ei pot solicita comod și rapid servicii ce țin de înregistrarea şi evidenţa populaţiei, înregistrarea şi licenţierea unităţilor de drept, înmatricularea mijloacelor de transport şi înregistrarea bunurilor imobile.



"Îmi convine, e mai comod, e mai liber şi nu trebuie să stăm în rând."



"Înainte mă puneam în rând pe trei luni şi după asta veneam şi făceam. E normal, faţă de cum era, acum e mai bine."



Operatorii susţin că sunt mândri de noul loc de muncă, mai ales că dotările centrului sunt la cel mai înalt nivel. Toate procedurile sunt digitalizate, iar actele pot fi obţinute, mult mai simplu.



"În ceea ce priveşte cadastru, foarte uşor sunt deserviţi. Noi practit în două zile nu am avut deloc rând."



"E comod fiindcă nu stă în rând clientul, merge lucrul rapid, nu sunt probleme cu rândul electronic. E foarte bine."



La deschiderea ghişeului unic au fost prezenţi şi oficiali.



"Scopul nostru este depolitizarea instituţiilor şi orientarea absolută în toate domeniile către cetăţean", a spus Violeta Ivanov, deputat PD.



"Lucru tare bun, de aceea că omul vine o dată după documentul care are nevoie. Lumea vine la mine că acolo e rând mare, vin cu petiţii şi eu cred că vor fi mai puţine petiţii", a spus Vasile Marandiuc, preşedintele raionului Sângerei.



Următorul centru multifuncţional va fi deschis la Ceadîr-Lunga.



"Acest centru este unul din cele mai moderne în ţară, este dotat cu toate necesare. E nevoie de o săptămână, două până când oamenii se deprind cu tehnologiile, dar sondajele petrecute de noi ne arată că cu siguranţă toţi oamenii sunt satisfăcuţi", a spus Sergiu Răileanu, director Agenţia Servicii Publice.



Agenția Servicii Publice a fost creată de Guvern anul trecut în luna mai şi este parte a reformei administrației publice centrale, care are drept scop depolitizarea instituțiilor de stat.

Noua structură a preluat atribuţiile Camerei Înregistrării de Stat, Camerei de Licențiere, Întreprinderii de Stat "Cadastru" și ale Serviciului Stare Civilă. Până în prezent au mai fost deschis ghişee unice la Străşeni, Cahul, Comrat şi Ocniţa.