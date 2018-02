AL 40-LEA TRANSPLANT HEPATIC la Spitalul Clinic Republican. Un bărbat a donat o parte din ficat pentru fratele său

Şi-a donat o parte din ficat, pentru a-i salva viaţa fratelui său. La acest gest a recurs un bărbat din satul Fundul Galbenei, raionul Hânceşti. Intervenția a decurs cu succes, iar ambii pacienți se simt bine.

Acesta a fost cel de-al 40-lea transplant hepatic, efectuat de chirurgii de la Spitalul Clinic Republican.



Sergiu Postolachi are 31 de ani şi a fost diagnosticat cu hepatită la o vârstă fragedă, pe când avea abia şase ani. Tratamentele nu s-au încununat cu succes, iar medicii au ajuns la concluzia că singura soluţie este un transplant de ficat.



"Tot se agrava, se agrava. A trecut din B în D. Nu mai erau şanse de scăpare", a spus donatorul Viorel Postolachi.



De teamă să nu-şi piardă fratele Viorel Postolachi a decis să-i dăruiască o parte din corpul său.



"Am hotărât cu familiile, cu rudele. Pentru frate, să trăiască. Mâine mă duc să mă văd cu dânsul", a spus donatorul Viorel Postolachi.



Prognozele medicilor sunt încurajatoare.



"Un caz un pic mai complicat. Am cerut ajutorul și echipei din România. Pacienții toții sunt bine. Este supravegheat, este în Terapie intensivă, donatorul este în secție. Sperăm anul acesta, programul național ne spune că 17 transplante, sperăm toate 17 să le facem. Anul trecut am avut 14, dar am făcut numai 12", s spus șeful Secției chirurgie hepatobiliopancreatică, Adrian Hotineanu.



Alţi pacienţi aşteaptă îşi aşteaptă rândul.



"În 2011 am aflat că am ciroză. De atunci, mă simt rău. Sperăm că totul va fi bine", a spus pacientul Vasile Curdoglu.



Și chirurgii care efectuează transplanturi renale vor avea mult de lucru în acest an.



"Ne pregătim deja pentru intervenţii. Avem programat pentru săptămâna viitoare o pereche, mama şi feciorul, care îi vom include în operaţie. Sunt planificate pentru anul acesta circa 30 de transplanturi", a spus şeful Clinicii de Urologie, Dializă şi Transplant Renal, Adrian Tănase.



"Aştept de un an şi ceva.Mi-au spus să fac transplant. Vreau să cresc şi nepoţei."



În prezent, 288 de pacienți au nevoie de transplant de organe. 36 de persoane sunt în căutarea unui rinichi, iar 88 așteaptă un donator de ficat. Alte trei au nevoie de transplant de cord, iar 161 - de cornee.



În 2017, au fost efectuate 19 transplanturi renale, 12- hepatice și 36 de cornee. Donatorii de organe beneficiază de poliță medicală gratuită pentru tot restul vieţii