AL 11-LEA MECI CU TURCIA. Tricolorii le-au dat turcilor 3 goluri în 10 meciuri

Echipele naţionale de fotbal ale Republicii Moldova şi Turciei vor juca marţi al 11-lea lor meci direct. Din cele 10 partide disputate până la moment, turcii au câştigat 8, iar celelalte două restante s-au încheiat la egalitate.



În confruntările precedente "tricolorii" au marcat 3 goluri în poarta "ienicerilor". Primul a fost înscris de Sergiu Epureanu, într-un meci jucat la 8 septembrie 1999 pe Stadionul Republican din Chişinău în calificările pentru ”Euro-2000”. Acea partidă s-a încheiat nedecis, scor 1-1.



" A fost mereu presiune din partea adversarilor. Meciul a fost unul foarte dificil...A fost o pasă venită de pe aripă, un jucător turc a degajat greşit, mingea a ajuns la mine și eu am tras din vole. Execuția nu mi-a ieşit prea bine, dar portarul plonjase dinainte şi balonul s-a strecurat în poartă pe sub el. Cam aşa am marcat atunci", a spus SERGIU EPUREANU, fost fotbalist.



Pe 13 octombrie 2007, Viorel Frunză a deschis scorul în alt meci cu Turcia și tot în preliminariile Campionatului European din anul următor. Și acea partidă, jucată deja pe stadionul Zimbru din Chișinău, avea să se încheie tot la egalitate, și tot cu scorul de 1-1.



" La acel moment, aveam o echipă bună. Nu ne-a speriat Turcia. Cred că pe acel timp nu ne speria nimeni. Am avut un out, care a fost aruncat de Golovatenco. Făceam scheme la antrenament, ştiam că aruncă foarte bine mingea în careu. Cred că, până la urmă, a fost o greşeală de portar acolo", a spus VIOREL FRUNZĂ, fost fotbalist.



Au trecut aproape 10 ani de la golul lui Frunză şi, pe 27 martie 2017, într-un amical jucat la Eskişehir și pierdut de "tricolori" cu 1-3, Radu Gînsari a înscris golul de onoare al echipei noastre naţionale.



" A fost un gol la scorul de 3-0. Ei s-au relaxat, cu siguranţă. Nu a fost o partidă rea, dar ne-au depăşit şi la meciul ăla", a spus RADU GÎNSARI, mijlocaş naţionala R. Moldova.



Pe 10 septembrie în cadrul preliminariilor Campionatului European din 2020, prima reprezentativă a Republicii Moldova va juca din nou cu cea a Turciei pe stadionul Zimbru din capitală. Meciul va putea fi urmărit în transmisiune directă la postul de televiziune PRIME, cu începere de la ora 21:45.