Ajutorul medical din România a ajuns în Moldova. Bunurile donate de ţara vecină, scutite de taxele vamale

Fratele la nevoie se cunoaşte. Convoiul format din 20 de camioane cu ajutor medical din România în valoare de 3,5 milioane de euro a ajuns în Republica Moldova. Comisia pentru Situaţii Excepţionale a decis ca bunurile donate de ţara vecină să fie scutite de taxele vamale. În această dimineață, camioanele au ajuns la Leușeni, unde au fost întâmpinate de ambasadorul României în Moldova, Daniel Ioniță și secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății de la Chişinău, Alexandru Holostenco. Niciun oficial de rang înalt nu a fost prezent la vamă.



"Este un gest de solidaritate umană, este un gest de imensă empatie, este un gest prin care subliniem și cu acest prilej că România a fost, este și va fi alături de cetățenii Republicii Moldova", a spus ambasadorul României, Daniel Ioniță.



"Acest lot îl apreciem ca unul valoros în această dificilă perioadă pentru Republica Moldova și pentru țările din regiune. Va servi un bun ajutor și pentru personalul medical și pentru pacienți care sunt tratați", a spus secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Alexandru Holostenco.



Mai mulți cetățeni au decis să salute ajutorul umanitar oferit de România şi au mers la vama Leuşeni.



Camioanele pline cu echipamente de protecţie, izolete şi medicamente au fost întâlnite la Chişinău sub podul din cartierul Telecentru. Acolo s-au adunat mai mulţi susţinători ai idealului de unire şi politicieni. Când a ajuns şi premierul Ion Chicu, aceştia l-au huiduit.

Oamenii s-au liniştit abia după ce de ei s-a apropiat ambasadorul României, Daniel Ioniţă.



Premierul moldovean, care are şi cetăţenie română, le-a mulţumit fraţilor de peste Prut.



"În aceste două luni este pentru prima dată când particip la o asemenea ceremonie de acest gen, deşi noi am beneficiat de mai mult suport din partea mai multor ţări. Astăzi este prima dată când vin să întâlnesc, să mă închin şi să mulţumesc pentru un asemenea suport enorm oferit de fraţi", a declarat premierul, Ion Chicu.



Ajutorul este unul valoros atât pentru medicii care luptă în prima linie, cât şi pentru pacienţi. Acesta conţine echipamente de protecţie pentru medici, izolete pentru transportarea în siguranţă a pacienţilor cu suspecţie de COVID-19, dar şi medicamente pentru tratamentul bolnavilor în stare gravă.



"Un ajutor care constă în medicamente, dublul cantității necesare pacienților internați în Republica Moldova", a spus ministrul Sănătății din România, Nelu Tătaru.



"Priveam șirul camioanelor care se îndreptau din România spre Republica Moldova și mă copleșeau emoțiile. Criza a determinat anumite valori și anume puterea prieteniei între oameni, puterea prieteniei între țări ", a declarat ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu.



O parte din ajutorul umanitar a ajuns şi la Institutul de Medicină Urgentă. Acolo sunt şase secţii specializate în tratamentul cu COVID-19, unde acum sunt trataţi 86 de bolnavi, dintre care 15 sunt intubaţi.



"Peste 480 de doctori şi asistenți medicali din instituția noastră şi 15 doctori şi asistenți medicali din Romania zi şi noapte, cot la cot luptă pentru viața pacienților în stare grea şi extrem de grea", a spus directorul Institutului de Medicină Urgentă, Mihai Ciocanu.



O parte din medicii de acolo au participat şi ei la festivitate. Lucrătorii medicali spun că sunt recunoscători, deoarece echipamentele de protecţie sunt foarte importante atât pentru cei care tratează, dar şi cei care sunt trataţi.



"În secţia de Terapie Intensivă, zilnic se folosesc 150 de salopete. Deci se intră de patru ori şi se folosesc 150", a spus şeful Centrului Consultativ de Diagnostic, Boris Leonti.



Absent de la ceremonia de sub pod, preşedintele Igor Dodon a spus că din cauza unei agende prea încărcate a putut veni doar la Institutul de Medicină Urgentă.



"Este un gest cu adevărat frățesc din partea partenerilor noștri, din partea fraților noștri, din partea vecinilor noştri de peste Prut. Noi am mai primit ajutoare şi din est şi din vest şi trebuie să recunosc şi trebuie să o spunem ferm că acest ajutor este unul dintre cele mai consistent oferit de către statele prieteni Republicii Moldova", a spus șeful statului, Igor Dodon.