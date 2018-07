Dădacele, ajutorii de educator, dar şi personalul auxiliar din grădiniţele din Capitală vor beneficia de bonusuri salariale. Din toamnă, ei vor primi câte 500 de lei adaos la leafă. Decizia a fost votată în Consiliul Municipal, care a alocat aproape cinci milioane de lei în acest scop.

Printre beneficiari este şi Nina Popa. Tânăra lucrează de trei ani ca ajutor de educator la Grădiniţa numărul 215. Acum, ea are un salariu de 1.300 de lei.



"Dacă o să fie plus 500 o să se adaoge un pic. O să-mi ajungă pentru încă ceva acolo. Mă bucur că se ridică măcar cu atâta, mulţumim lui Dumnezeu şi pentru atât, dar ar fi plăcut să fie şi mai mult", a menţionat Nina Popa.



Şi Nadejda Busuioc se bucură că autorităţile încearcă să-i motiveze pe angajaţi să nu plece din sistem: "E puţin ceea ce primim şi ar fi de dorit să se adauge cât de puţin. Aici la bucătărie lucrul este foarte greu. Ei nu ne mai ajungem că punem într-o parte, tot ce primim cheltuim."



Unii spun că acest adaos nu-i va ajuta prea mult.



"Da aceste 500 de lei este un mic ajutor, dar nu-i chiar aşa ca să putem duce un trai decent. Munca este foarte complicată, dar salariul mizer", a spus Irina Pântea, magazinier.



"Este o veste îmbucurătoare pentru noi cum nu ai da. Dar totuşi este o sumă foarte mică, după preţurile pe care le avem, să ai doi copii şi să trăieşti la gazdă nu-i suficient", a explicat Oxana Zgardan, educatoare.



De acest bonus vor beneficia angajaţii care au salarii mai mici de 1.700 de lei.



"Este foarte important atât din punct de vedere emoţional ca dovadă a atitudinii faţă de angajaţii noştri din partea administraţiei publice locale cât şi din punct de vedere financiar. Atunci când are un salariu de 1.500 de lei, 500 de lei valorează. Avem peste 2500 de persoane care vor beneficia", a declarat Viorica Negrei, şef adjunct Direcția Generală Educație.



Potrivit consilierilor, măsura a fost luată pentru a stopa exodul de personal din sistemul educației timpurii. În prezent, în grădiniţele din oraş lipsesc 67 de bucătari, 89 de dădace şi ajutori de educator.