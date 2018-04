AJUTOARE SOCIALE ACORDATE ILEGAL. Cum au fost oferite SUTE de alocaţii necorespunzător în mai multe localităţi

Foto: publika.md

Ajutoare sociale acordate cu nereguli. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale bate alarma după ce a verificat peste 1.000 de dosare din 2017 pentru acordarea indemnizaţiilor. Aproape 80 la sută dintre acestea au fost date greşit, iar valoarea plăţilor nejustificate ajunge la 1,9 milioane de lei. Cei mulţi moldoveni au primit alocaţii mai mari decât li se cuvenea. Asta pentru că beneficiarii nu au indicat corect veniturile. Aceştia urmează să restituie banii statului, iar suma totală pe care trebuie să o achite este de peste 1,4 milioane de lei. Până în prezent, aproape 300 de mii de lei au fost rambursate.



"Până la moment s-a restituit 19 procente doar. Aşteptăm ca restituirile vor continua şi suma va creşte", a menţionat Angela Chirilov, şefa Inspecţiei Sociale de la MSMPS.



Totodată, au fost înregistrate mai multe cazuri, când oamenii au primit alocaţii mai mici. Acum statul urmează să le achite beneficiarilor diferenţa care se ridică la jumătate de milion de lei.



"Inspecţia a recomandat Direcţiilor de asistenţă socială să revizuiască cerirele în care au fost constate iregularităţi de neplată a ajutorului social şi să restituie sau să achite bani care nu au fost plătiţi", a precizat Angela Chirilov.



Cele mai multe abateri au fost depistate în raionul Taraclia. Acolo, au fost verificate 57 de cereri, 40 dintre acestea erau greşite. Acum localnicii trebuie să restituie 131 de mii de lei.



"Noi i-am înştiinţat în scris că ei au primit ilegal sumele achitate şi banii trebuie să fie întorşi în bugetul statului", a explicat Galina Filipova, şefa Direcţiei asistenţă socială din raionul Taraclia.



Ilia Ivanov primeşte o indemnizaţie lunară de peste o mie de lei pentru că îngrijeşte de soţia sa care are dizabilităţi locomotorii. Anul trecut, bărbatul nu a indicat toate veniturile şi a trebuit să întoracă aproape 300 de lei.



"Eu am restituit, după cum mi-au spus, 295 de lei. A fost o greşeală. Ei mi-au dat o primă, dar eu în perioada aceea nu am informat despre asta la timp. Mi-au dat o chitanță, am venit şi am întors banii", a spus beneficiarul.



Persoanele care se vor eschiva de la restituirea banilor riscă să fie date în judecată. În prezent, aproape 56 de mii de moldoveni primesc ajutoare sociale.