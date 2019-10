AJUTAŢI DE OAMENI BUNI. Visul familiei cu şapte copii din satul Popovca a devenit realitatea

O familie din raionul Făleşti şi-a văzut visul cu ochii. Acum trei luni, am difuzat un reportaj despre soţii Curecheru şi cei şapte copii ai lor din satul Popovca. Tot ce-şi doreau era să aibă casa lor şi o vacă. Oamenii de bună credinţă le-au sărit în ajutor, aşa că familia a reuşit să colecteze 50 de mii de lei. O parte din bani a fost donată de Primărie.



"Am cumpărat o uşă, am început să tencuim pereţii, am reparat pardoseala. Camera copiilor este gata, iar holul aproape gata. Din numele întregii familii aducem cele mai sincere mulţumiri. Ne bucurăm de renovare şi suntem fericiţi", a spus Andrei Curecheru, locuitor al satului Popovca, raionul Făleşti.



Cei mai fericiţi sunt copiii. Cea mai mică fetiţă are trei luni, iar cea mai mare - zece ani. Până nu demult, erau nevoiţi să doarmă toţi înghesuiţi într-un pat



"- A cui este această cameră?

– A mea.

- Îţi place?

- Da!".



Recent, cei doi soţi s-au cununat şi au botezat toţi copiii.



"Ne bucurăm că ne-am cununat şi am botezat copiii. Acum nimeni nu poate spune că nu suntem soţ şi soţie. Am simţit o uşurare pe suflet", a zis Andrei Curecheru, locuitor al satului Popovca, raionul Făleşti.



Pentru că au o vacă în gospodărie, au scăpat parţial de cheltuieli pentru produsele alimentare.



"Cu banii adunați de la oameni am cumpărat o vacă. Mulţumim tuturoar.Vaca am cumpărat-o la Bălţi cu 10 mii de lei", a declarat Ecaterina Curecheru, locuitoare a satului Popovca, raionul Făleşti.



Cea care are grijă de vacă este Oxana, fetiţa de doar opt ani.



"Vaca este frumoasă, ne dă lapte.

– Îţi place laptele?

– Da.

- Ce-ţi place să mănânci din ce găteşte mama din lapte?

- Îmi place grişul, toate îmi plac."



Familia Curecheru a început pregătirile pentru iarnă şi are nevoie de ajutor pentru a instala un sistem de încălzire în casă.