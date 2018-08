Ajută oamenii care au fugit din calea războaielor. O tânără a deschis un atelier de haine în care lucrează doar imigranţi

Un atelier de haine în care lucrează doar imigranţi a fost deschis în Roma. Afacerea îi aparţine unei tinere din Statele Unite, care şi-a dorit astfel să-i ajute pe oamenii care au fugit din calea războaielor.



"Am lucrat în New York. Croiam rochii pentru un teatru. Am cusut şi pentru balerine. Chiar şi aşa, simţeam că vreau să fac ceva mai mult, îmi doream să învăț ceva mai mult despre lume şi despre alţi croitori de rochii", a menţionat Lydia Witt, directorul atelierului.



Imigranții angajaţi în atelier spun că au avut mare noroc că au cunoscut-o pe Lydia Witt:



"Am decis să fug din ţara mea şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns în Italia. Am ajuns aici în stare gravă. Sunt fericit că lucrez aici şi că pot face ceva bani ca să-mi întreţin soţia şi pe cei doi copii".



Croitorii cos cel mai des rochii, care costă între 45 şi 120 de euro. Clienţii sunt încântaţi de ţinute.