Ajută-i să-și vadă visul împlinit. Povestea tristă a unei femeie din satul Puhoi, care crește singură șapte copiii

A crescut şapte copii, dar nu a avut niciodată casa ei. Aurelia Reuleț din satul Puhoi, raionul Ialoveni, a trăit toată viața în chirie, iar uneori s-a trezit cu copiii sub cerul liber. Acum, familia trăieşte într-o casă bătrânească oferită de un consătean, însă locuinţa e veche și are pereții fisurați.



"Îmi pare rău că mâine, poimâine o să mă petrec, pentru că sunt tare bolnavă şi nu vreau să-mi rămână copiii pe drumuri", a spus Aurelia Reuleț.



Trei din cei șapte copii au 12, 14 și 16 ani. I-am găsit acasă cu fratele mai mare. Mama lor era la cules nuci pe care le curăţă şi le vinde. Cu mâinile înnegrite de lucru şi cu ochii plini de griji, copiii ne-au spus că cel mai mare vis al lor este să aibă o casă.



Voluntarii de la Asociaţia Obştească "Moldova autentică" au găsit o casă scoasă la vânzare pentru 8 500 de euro. Aceștia au inițiat o campanie donaţii, ca familia Reuleţ să se mute până în iarnă în propria locuință.



"Ehehe, aşa sumă... Nouă ne trebuie mulţi bani ca să adunăm aşa o sumă mare. Noi nu avem posibilitate să strângem atâţia bani", a menționat Gheorghe Reuleț, locuitor al satului Puhoi.



Acum doi ani, Aurelia a fost operată pentru extirparea unei tumori cerebrale. A trecut cu bine, dar boala a lăsat urme adânci. Tratamentul lunar costă aproape trei mii de lei, exact cât primeşte din indemnizaţii. Pentru a mai câştiga bani, culege flori de câmp sau nuci pe care le vinde la piaţă.



"Mâine, de vreo 200 - 250 de lei am nuci. Mai plătesc drumul şi vreo 150, 160 de lei îmi rămâne curat", a spus femeia.



Tatăl copiilor nu-i ajută cu nimic, deşi locuieşte în acelaşi sat. Cei doi soţi au divorţat acum trei ani. Copiii mai mari sunt la casele lor şi nu au posibilitatea să îi ajute. Cei mai mici sunt la gimnaziu şi nu au avut în viaţa lor un calculator sau un telefon. În primăvară, cât învăţământul s-a făcut online, copiii s-au descurcat cu greu.



"Ce ţi-ai dori tu cel mai mult? - Să am o casă, să stau cu familia mea împreună", a spus Mihai Reuleț.



Voluntarii îi ajută din 2012, când Aurelia a fost nevoită să plece din casa pe care o închiria şi dormea cu copiii sub cerul liber.



"Fostul proprietar a vândut casa şi ei practic au rămas în stradă, nu aveau unde să se adăpostească şi dormeau pe marginea unei râpi, era o toamnă ploioasă", a declarat Alina Matei, voluntar Asociaţia Obştească "Moldova autentică".



Alina Matei şi soţul ei le-au oferit atunci o casă bătrânească, însă odată cu trecerea timpului, locuinţa s-a deteriorat. Fiecare dintre noi poate ajuta această familie. Donaţiile pot fi făcute prin intermediul platformei sprijina.md.