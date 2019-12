Ajunul Crăciunului pe stil nou a blocat Capitala. Străzi aglomerate și magazine asaltate de cumpărători

Ajunul Crăciunului pe stil nou a blocat Capitala cu ambuteiaje pe străzi şi aglomeraţie în magazine. Chişinăul a fost sufocat de transport şi oameni, care au lăsat pe ultima sută de metri cumpărăturile pentru masa festivă, dar şi pentru cadouri. Unii spun că nu au reuşit să se pregătească mai devreme, iar alţii şi-au dorit produse proaspete şi de asta nu s-au aprovizionat din timp.



Piaţa Centrală din Chişinău a fost asaltată de cumpărători, care au venit cu liste făcute de acasă, pentru a procura cele necesare pentru masa de sărbătoare.



”Tot ce-i necesar: salam, pește și multe altele. Am cheltuit 300 de lei. E mult pentru mine”.



”Am la țară frați și le este greu și le trimit încolo, pentru nepoți. Deocamdată dulciuri, biscuiți, caramele, ciocolate. Am să mai i-au portocale, rodii”.



Comercianții spun că nu au majorat prețurile înainte de sărbători şi, ca de obicei, s-au plâns pe lipsa cumpărătorilor.



”Nu se simte sărbători. Nu-i vânzare. Nu e lume prin piață. E plecată poate."



Cei care vând fructe exotice recunosc că marfa lor este solicitată, în special portocalele şi mandarinele.



”Foarte bine se cumpără. Prețurile sunt normale, 18 lei kg. Cel mai mult iubesc rodiile, mandarinele și lămâi”.



A fost forfotă mare şi la supermarketurile din Capitală, care s-au transformat spre seară în adevărate furnicare.



"-Ne pregătim.

- Ce aţi cumpărat?

- Am cumpărat fructe, legume, peşte, carne de pui, murături. Cred că vreo 3 mii de lei or fi aici".



"-Am cumpărat şampanie, dulciuri copiilor.

- Şi cadouri?

- Cadourile deja le-am cumpărat. În magazinul pentru copii".



Cel mai greu le-a fost însă şoferilor, care au circulat practic bară la bară, pe majoritatea arterelor din Chişinău.



”Foarte greu. De lângă acolo până aici, jumate de oră. Foarte greu.”.



”- Tare greu.

- Cât timp stați aici în centru, în ambuteiaje?

- Cam 15 minute undeva”.



”- Foarte greu.

- Cât timp stați aici în ambuteiaj?

- Am o ora jumate. Foarte nervos. Poliția stă și se odihnește, dar noi umblăm și stăm câte un metru sau doi”.



În ţara noastră, unii sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, în 25 decembrie, iar alţii pe stil vechi, în 7 ianuarie.

