Ajunul Crăciunului: Moldovenii au înfruntat aglomeraţia din supermarketuri pentru a umple coşurile cu produse alimentare

Pregătiri pe ultima sută. Sute de moldoveni au luat cu asalt magazinele din Capitală pentru a face ultimele cumpărături pentru masa de sărbătoare. Şi pentru că de pe masa de Crăciun nu pot lipsi sarmale şi friptura, cea mai întrebată a fost carnea de porc. În coşuri au fost puse şi mandarine, spumant, dar şi cadouri pentru cei dragi.

"În doar şase ore, mii de produse au trecut prin mâna unui singur casier din acest hipermarket din Capitală. Iar dovada faptului că modovenii nu fac economii atunci când vine vorba de masa de sărbătoare, este acest bon imens, pe care abia de reuşesc să-l ţin în mână. Lungimea acestuia ajunge la sute de metri."



Cele mai mari cozi au fost la hala cu carne, dar şi la standul cu fructe şi legume. Unii au venit cu lista făcută de acasă pentru a face economie de timp, dar şi de bani.



- Văd că aveţi o listă, aţi scris totul de acasă?

- Da, sigur că da.



"O să fac răcitură, pentru că nu-mi închipui Crăciunul fără o răcitură. O să pregătesc pârjoale, diferite salate, peşte", a spus o femeie.



"În primul rând sarmale, apoi friptură, răcitură, salate", a completat o altă femeie.



În timp ce femeile sunt cu gândul la mâncare, bărbaţii au umplut coşurile cu băuturi.



"Şampanie, vin, un rose, un alb bun", a declarat un bărbat.



Au fost cozi şi la standurile cu jucării, veselă şi electrocasnice.



- Multe am nevoie, abia am început să mă uit. Am nepoţei, nepoţele şi maşini trebuie şi păpuşi.

- Ce sumă preconizaţi să cheltuiţi de Crăciun, Revelion?

- Încă nu m-am gândit. Cât trebuie atât o să cheltui.



"Cuptor electric. A bunicii s-a stricat şi vrem să-i facem cadou de Crăciun. Tot în folosul familiei", a spus un bărbat.



"Vreau să iau un cadou pentru naşii mei", a menţionat un alt bărbat.

La magazin s-au grăbit şi cei care nu au reuşit să-şi pună în locuinţă un brad de Crăciun şi să-şi amenajeze decorul de sărbătoare.



"Vrem să-l punem, încă nu l-am pus. Iată ne uităm pentru noi, ceva pentru casă", a menţionat un bărbat.



Cei care nu au reuşit să meargă la cumpărături astăzi îşi vor putea umple coşurile şi în ziua de Crăciun. Majoritatea magazinelor au anunţat că vor lucra în regim obişnuit.