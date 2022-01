Ajunsă la capătul răbdării din cauza violenţei soţului, o femeie și-a lansat o afacere cu pui

Ajunsă la capătul răbdării din cauza violenţei soţului, Veronica Puiu, o locuitoare a oraşului Căuşeni, a decis să ia viaţa de la zero. Mai întâi, femeia, care era însărcinată cu cel de-al doilea copil, a solicitat găzduire la centrul maternal din localitate. În câteva luni, a scris un proiect şi a beneficiat de asistenţă din partea Organizației Internaționale a Muncii. Datorită programului, şi-a lansat o afacere - creşte pui, pe care apoi îi vinde. Între timp, spune femeia, soţul său a renunţat la băutură, a revenit în familie şi o ajută în afacere."Timpul care am lipsit i-a fost de ajuns să înţeleagă că trebuie să mergem mai departe. M-a sunat de la centru şi m-a întrebat dacă vreau să particip la nişte lecţii online, vara am făcut. Chiar am fost mulţumită de aşa o instruire, am înţeles multe, de unde să o iau şi pe unde să merg", spune femeia.Pentru a beneficia de asistenţa financiară, Veronica a făcut un plan de afaceri. Spune că i-a fost greu, mai ales, că nu a mai făcut acest lucru niciodată."Proiectul ne-a oferit materiale de construcţie pentru a construi coteţ, care avem de gând să deschidem o afacere pe creşterea puilor şi vânzarea lor. Înseamnă viitor la copii şi pentru noi să stăm acasă, să nu ne ducem undeva să lucrăm", a declarat Veronica Puiu.Soţii Puiu au în proprietate un teren, pe care cresc cereale inclusiv pentru hrana puilor. Ei spun că dacă nu vor reuşi să vândă puii, îi vor creşte pentru carne şi ouă."Aici am făcut uşile aşa mai mari ca să putem intra şi ieşi cu lăzile cu pui. Mai departe urmează să facem acoperişul, să tragem lumina, să punem cutii pentru mâncare, adică aşternut pentru pui, preconizăm să facem căldură", spune femeia.Veronica Puiu a beneficiat de asistenţă în cadrul unui parteneriat local de ocupare, lansat la începutul anului trecut în raionul Căușeni. De acelaşi ajutor au avut parte şi alte 10 femei aflate în dificultate. Costul proiectului este de 146 de mii 500 de dolari, iar numărul total de beneficiari este de 1100 persoane.