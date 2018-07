Air Moldova, scoasă la vânzare. Ministrul Gaburici a explicat de ce statul vinde compania

Compania "Air Moldova" a fost scoasă la vânzare la pachet cu datoriile de 1,2 miliarde de lei. Preţul de pornire la licitaţie este de 48 de milioane de lei. Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a explicat că statul vinde Air Moldova pentru că sunt înregistrate pierderi financiare și speră că astfel vor atrage investitori care vor dezvolta compania, iar pasagerii vor beneficia de servicii mai bune.

Potrivit Agenției Proprietății Publice, datoria Air Moldova a crescut de la an la an și a ajuns la 1,3 miliarde de lei.



"Mulți ani la rând are pierderi continue și nu face activitatea în așa fel cum o fac cei care sunt privați", a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii.



Dosarele privind participarea la licitație pot fi depuse până în data de 4 septembrie. Iar concursul va fi organizat între 4 și 7 septembrie. Chiril Gaburici a menționat că cel care va cumpăra compania, va achita toate datoriile acesteia.



"Privatizarea lui va da un suflu nou sectorului transport aerian. Sunt sigur că vor veni cu investiții, cine va fi câștigătorul, și va impulsiona sectorul acesta și vom beneficia cu toții", a precizat Chiril Gaburici.



Flota Air Moldova are șase avioane și operează zboruri directe spre 33 de destinaţii din Europa şi Asia. Companiei îi revin aproape 50 la sută din fluxul de pasageri de pe Aeroportul Chișinău.



"Este vorba de necesitatea de modernizare a flotei și probabil este o necesitate de resurse financiare adiționale. Cu cât mai multe aeronave noi sau cu cât mai des se va reânnoi flota Air Moldova cu atât mai bine este pentru toți cei care utilizează zboruri Air Moldova și nu numai", a menţionat Radu Bezniuc, directorul Autorității Aeronautice Civile.



Compania a fost fondată în anul 1993 şi are 573 de angajați. În 1999, fugarul penal Victor Țopa a privatizat abuziv Air Moldova. Ulterior, pe vremea când Vladimir Voronin era președintele țării, compania a revenit în proprietatea statului.