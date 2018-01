AIPA verifică agricultorii. Fermierii care au beneficiat de subvenţii din partea statului, dar nu au aplicat materiale de promovare, riscă să întoarcă banii

Agricultorii care au beneficiat de subvenţii din partea statului, dar nu au aplicat materiale de vizibilitate, riscă să întoarcă banii. Reprezentanţii AIPA au început să verifice dacă fermierii respectă noul regulament şi au constat că nu toţi se conformează procedurilor legale. Deocamdată, agenţii economici s-au ales doar cu atenţionări, dar în cazul în care nu se vor conforma, aceştia vor fi sancţionaţi.

Potrivit noului Regulament de acordare a subvenţiilor, agricultorii sunt obligaţi pentru o perioadă de cinci ani să aplice panouri informative acolo unde au fost făcute investiţii cu ajutorul statului. Reprezentanţii AIPA au vizitat un fermier din localitatea Oniţacani, raionul Criuleni, care creşte legume în sere, şi au depistat că plăcuţa informativă lipseşte.



"Ne justificăm prin aceea că a fost, dar economia la materiale, ne-a dus la ceea că la o intemperie de vânt ne-a distrus-o", a spus Ion Hadjiu, producător agricol.



Agricultorul susţine că în următoarele zile va remedia situaţia.



"Am comandat la o firmă specializată. Trebuie şi noi să promovăm acţiunile noastre. Diferite investiţii au făcute de bani eropeni, americani şi nicăieri nu observăm o informaţie cu ceea ce am făcut noi", a zis Ion Hadjiu, producător agricol.



Unii producători agricoli însă se conformează regulamentului. Este şi cazul unui antreprenor din satul Horăşti, raionul Ialoveni, care deţine o fermă de vaci.



" Am aplicat-o în decurs de 15 zile de la obţinerea subvenției, conform regulamentului care solicită acest punct, noi recomandăm tuturor beneficiarilor de subvenţii să specifice informaţia despre subvenția primită, pentru că este un ajutor foarte bun şi noi suntem recunoscători statului nostru", a declarat Ina Fratea, director financiar.



Plăcuța trebuie să conţină informaţii despre numele beneficiarului, localitatea unde s-a realizat proiectul, suma subvenției, dar şi contribuţia proprie a producătorului agricol.



"Fiecare obiect investit de către stat să fie menţionat şi văzut de către toţi. În caz că vor fi identificate persoane care nu au aplicat astfel de materiale de vizibilitate riscă să fie declaraţi ne legibili şi să ramburseze subvenţiile acordate", a menționat Dumitru Popovici, şef al Direcţiei Juridice, AIPA.



Agricultorii trebuie să realizeze materialele informative din bugetul personal, ţinând cont de modelul aprobat de către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului. Potrivit datelor, în anul 2017 aproximativ şase mii de fermieri au beneficiat de subvenţii în sumă de 830 de milioane de lei.