AIPA: Este ultima zi când fermierii pot depune cerere de compensare a accizei la motorină

Este ultima zi când fermierii pot depune cerere la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură de compensare a accizei la motorină. Până în prezent, AIPA a recepționat 1834 cereri.

Regulamentul prevede că accizele la motorină se compensează în cuantum de 100% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per tonă – pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, în cuantum de 30% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 894 lei per tonă – pentru alte categorii de întreprinderi și în cuantum de 100% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per tonă – pentru întreprinderile din sectorul zootehnic.

Amintim că producătorii agricoli micro, mici și mijlocii vor beneficia de compensarea accizei la motorina utilizată de la începutul anului curent.