AIPA a autorizat primele cereri de acordare a plăților directe pe cap de animal în sumă de peste 5 milioane de lei

AIPA a autorizat, astăzi, primele cereri de acordare a plăților directe pe cap de animal în sumă de peste 5 milioane de lei, suport acordat crescătorilor de animale din sursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

Plata directă per cap de animal se acordă o singură dată pe an, pentru deținătorii de animale cu specia bovine, ovine, caprine. Sunt pasibile spre plata directă animalele înregistrate și exploatate în fermele zootehnice amplasate în extravilan.



După primul apel desfășurat, AIPA a recepționat 416 cereri de acordare a plăților directe per cap de animal, dintre care 197 pentru deținătorii de bovine, 128 – ovine și 91 - deținătorii de caprine.

De plăți directe per cap de animal urmează să beneficieze 322 deținătorii de animale unici.