"AICI TRĂIESC ROMÂNI", documentar despre Republica Moldova (VIDEO)

Un YouTuber de succes din România a realizat un documentar despre Republica Moldova. Mihai-Alexandru Hash a încercat să explice prin intermediul unui filmuleț cine sunt moldovenii, cine trăiește, de fapt, în țara noastră, dar și originile țării noastre. Regizorul a închiriat o dubă și a venit pe câteva zile la Chișinău.

Chiar la începutul documentarului, Mihai-Alexandru Hash afirmă că din cauza jocurilor politice, populația Republicii Moldova se divizează în pro-rusă și pro-europenă.

Totodată, mai multe fețe politice de la noi din țară au vorbit despre Moldova. Printre aceștia se numără Pavel Filip, Andrei Năstase și Renato Usatîi.

"Este un pietic de Pământ pe care trăiesc niște oameni extraordinari", a spus Andrei Năstase.

"Ar fi mai bine în altă parte, dar eu cred că e mai bine acolo unde îți sunt prietenii, familia", a spus Pavel Filip.

"Republica Moldova pentru mine este patria mea. După 10 ani în Federația Rusă, tot timpul am vrut să mă întorc. Moldovenii din Republica Moldova se află într-o stare foarte grea și în bătaie de joc. Și nu contează că lucrează în Est sau în Vest. Stau departe de familie. Am fost primul politician în Republica Moldova, care în 2014 am venit și am declarat că vreau să creez un partid pro Moldova", a spus Renato Usatîi.