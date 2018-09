Ai probleme cu inima? Topul alimentelor pentru sănătatea cardiovasculară

Anumite alimente pot îmbunătăţi sănătatea cardiovasculară şi pot reduce simptomele bolilor de inimă. Dacă somonul poate avea numeroase beneficii pentru organismul tău, nu uita de iaurt, de rodie sau de ciocolată. Iată ce trebuie să incluzi în dieta ta de viaţă dacă vrei să ai o inimă sănătoasă!

Somonul

Grăsimile sănătoase sunt recomandate pentru îmbunătăţirea sănătăţii cardiovasculare, iar asta şi deoarece conţin acizi graşi omega-3 care au rol esenţial în reducerea tensiunii arteriale. Somonul conţine cantităţi ample de acizi graşi omega-3 şi un antioxidant, astaxantin carotenoid. De aceea, este mai bine să optaţi pentru somon, nu pentru peştii crescuţi în ferme, care nu furnizează omega-3 şi pot include şi metale grele. Cei care nu se dau în vânt după somon pot opta pentru ton, are la fel de multe beneficii.

Făina de ovăz

Dacă adaugi în meniul tău o jumătate de ceaşcă de fulgi de ovăz ai toate şansele să îşi păstrezi greutatea şi colesterolul în limite normale.Fibrele îţi oferă o senzaţie de saţietate şi îndepărtează nevoia ta de dulce sau de a alege o cină târzie.

Ovăzul şi alte băuturi sănătoase, cum ar fi orezul brun şi orzul, te ţin departe de diabet, un factor de risc pentru boala cardiacă, scrie csid.ro

Ciocolata neagră

Ciocolata neagră conţine flavanoli care ajută la îmbunătăţirea flexibilităţii vaselor de sânge. Cercetările arată că ciocolata neagră scade nivelul colesterolului şi este bogată în antioxidanţi.

Statisticile arată că bărbaţii şi femeile de peste 55 de ani compun cea mai mare parte a consumatorilor de ciocolată neagră. Atunci când alegi un astfel de produs este bine să optezi pentru unul care are 70% cacao sau mai mult. Dacă are sub 50% s-ar putea să nu-ţi ofere beneficii cardiovasculare.

Iaurtul

Între afecţiunile care se localizeză la nivelul danturii şi inimă există o legătură care trebuie luată în seamă. În general, o boală apărută la nivelul inimii poate grăbi apariţia unei afecţiuni cardiace. Iaurtul poate proteja împotriva bolilor gingivale, după cum reiese din cercetări, iar asta deoarece conţine probiotice care ajută la prevenirea apariţiei bacteriilor nesănătoase în gură.

Studiile sugerează, de asemenea, că probioticele (un nume fantezist pentru bacteriile sănătoase) pot îmbunătăţi digestia şi pot stimula imunitatea. Iaurtul simplu este recomandat de două ori pe zi, iar cel pe bază de fructe trebuie evitat, deoarece conţine zahăr şi are multe calorii.

Rodia

Fructul care se evidenţiază atunci când vine vorba de îmbunătăţirea sănătăţii cardiovasculare este rodia. Studiile demonstrează că un consum regulat de suc de rodie poate combate anumiţi factori de risc cardiovascular şi reduce valoarea sistolică a tensiunii.