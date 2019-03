AI LOCUI ÎN ELE? 13 case ieșite din comun cu o arhitectură specială și dotări neobișnuite (IMAGINILE TE LASĂ FĂRĂ CUVINTE)

Arhitectura modernă oferă o multitudine de soluții inginerești și de design pentru a împlini toate cerințele clienților. Chiar și pe ale celor mai exigenți, cei care sunt dispuși să plătească oricât este nevoie pentru o casă-unicat, cum alta nu-i în toată lumea.

Bright Side prezintă 13 case ieșite din comun, care se remarcă prin arhitectura lor specială, dar și prin dotările neobișnuite, citează eva.ro.

Heliodome, Franța

Heliodome este o casă cu un consum redus de energie și care face viața mai ușoară. Panourile solare protejează casa de căldură vara și căldura iarna. Casa este un obiectiv turistic și poate fi vizitată.

Habitat 67, Montreal, Canada

Această structură interesantă, realizată din 354 "cutii" din beton, asamblate în mai multe module, asemenea unui joc Lego, a fost construită de arhitectul israeliano-canadian Moshe Safdie. Inițial a fost doar un proiect, apoi a devenit o clădire de locuințe, reprezentând o emblemă a orașului și una dintre cele mai cunoscute clădiri din lume.

Futuro, Suedia

Așa cum sugerează și numele, această casă futuristă evocă forma unei farfurii zburătoare. Creația arhitectului Matti Suuronen are mai replici în toată lumea, dar cele mai multe se află în țara autorului, Finlanda.

Casa Oglindă, Italia

Construită în Bolzano, această casă este dificil de observat din cauza fațadei sale care oglindește împrejurimile. Poate fi închiriată pentru vacanțe sau evenimente.

Casa mecanicului pitic, Cehia

Această casă a câștigat mai multe premii pentru locuințe ecologice. A fost nevoie de trei decenii pentru construirea sa, dar în mod sigur va avea o durată de exploatare mai mare, scrie Bright Side.

Casele cubice din Rotterdam

Locuințele din orașul olandez sunt deținute de persoane private, dar unele sunt scoase la închiriere pe site-urile de profil. Aspectul lor neobișnuit atrage mulți turiști, dornici să le fotografieze.

Casa răsturnată, Germania

Una dintre cele mai celebre case din lume, a devenit foarte cunoscută pentru că este întoarsă cu josul în sus. Amplasată în grădina zoologică din Getorff, Germania, e un obiectiv foarte vizitat.

Casa-Pantof, Olanda

Una dintre cele mai celebre case din lume, aceasta se află într-un parc din Olanda și pare decupată dintr-un desen animat. Explicabil, pentru că i-a aparținut lui Alfred J. Kwak, autorul unui desen animat olandez popular în anii '90.

Casa Biomorfică, Israel

Această clădire din Nehusha a fost ridicată de arhitectul Ephraim Henry Pavie. Este o construcție ecologică și te face să-ți dorești să locuiești cândva într-o asemenea casă.

Casa-Gheată, Africa de Sud

Construită în provincia Mpumalanga, în 1990, de antreprenorul și artistul Ron Van Zyl, "ghetuța" a fost inspirată de cântecul cu care bonele adormeau copiii în Anglia - "There was an Old Woman Who Lived in a Shoe/ A fost cândva o femeie care trăia într-un pantof". Clădirea adăpostește un complex format dintr-o casă de oaspeți, un restaurant, o piscină și un mic magazin de suveniruri.

Casa de piatră, Portugalia

Această proprietate privată ne reamintește că noi, ca specie, am trăit cândva în peșteri și în caverne săpate în stânci. Nu se știe cine locuiește în casa de piatră, dar un lucru e sigur: atrage atât de repede atenția, încât toată lumea ar vrea să vadă cum arată pe dinăuntru, așa că proprietarul a pus un semn pe care scrie clar "proprietate privată".

Casa-closet, Coreea de Sud

Da, există și una ca asta! Este situată în orașul sud-coreean Suwon City și poate fi vizitată tot anul. Casa găzduiește și evenimente precum expoziții și concerte.

Nautilus, Mexic

O adevărată capodoperă, casa Nautilus din Naucalpan de Juarez, Mexic, a fost ridicată de Javier Senosiain. Este deschisă publicului și poate fi vizitată tot anul.