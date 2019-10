Ai dureri în partea dreaptă? Iată afecțiunile pe care este posibil să le ai

Simţi o durere în partea dreaptă, sub coastă? Este posibil să ai probleme biliare sau hepatice, scrie realitatea.net.

Iată ce spun medicii!

De obicei durerea localizată subcostal drept este dată de:

- Boli de fiere;

- Boli de colon (intestin gros);

- Pleurezii;

- Infecţii în regiune (pleurale, biliare, peritoneale, cutanate);

- „Herpes zoster“;

- Dureri de rinichi iradiate anterior;

- Dureri de stomac sau duoden.

Adică, dacă ai dureri în partea dreaptă a abdomenului nu este necesar să fie probleme ale ficatului. De exemplu, dacă alergăm mai mult ne poate durea în dreapta. Această durere care dispare odată ce ne oprim, nu are legătură cu ficatul, ci cu intestinul gros care face un „cot“ în dreptul ficatului şi gazul se ridică şi apasă pe intestin.Durerea este de obicei de acolo.

De asemenea, dacă am mâncat prea mult, am consumat alimente bogate în grăsimi, putem resimţi dureri (jenă) în partea dreaptă, sub coaste. Dar, de regulă, după mese bogate în grăsimi aceste dureri aparţin veziculei biliare (n.r. - Bilei), adică „vecinei“ ficatului.