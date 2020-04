Agricultura, aproape de colaps. Agricultorii solicită ajutor din partea statului

Ne confruntăm cu o situaţie critică în agricultură din cauza condiţiilor meteorologice extreme şi avem nevoie de ajutorul statului. Apelul disperat vine din partea agricultorilor din ţară: 10 asociaţii de profil au expediat ieri o scrisoare Guvernului, Parlamentului şi ministerului Agriculturii. Potrivit semnatarilor, iarna secetoasă și neobişnuit de caldă şi îngheţurile de la începutul lunii au afectat puternic sectorul horticol.



"Am avut îngheţuri extreme în această perioadă, în toate regiunile ţării. În multe regiuni au fost îngheţate complet caisele, au avut de suferit cireşii", a spus directorul executiv "Moldova Fruct", Iurie Fală.



Seceta cumplită şi fluctuaţiile de temperatură au compromis toate culturile de toamnă și primăvară, în special grâul, orzul, ovăzul şi lucerna.



"Situaţia e catastrofală! Demult nu am avut aşa situaţie. Avem sute de hectare care acum se întorc fiindcă roada este complet afectată. Ceea ce înseamnă că în acest sector avem pierderi enorme", a spus directorul executiv al Federaţiei Fermierilor din Republica Moldova, Aurelia Bondari.



Îngrijoraţi sunt şi producătorii de produse lactate care spun că din cauza secetei riscă să rămână fără furaje. În aceste condiţii, animalele din ferme vor ajunge la abator.



"Noi am solicitat ca să fie declarată situaţie de urgenţă în agricultură. Fiindcă am fost sesizaţi de mai mulţi fermieri, în special avem ferme şi la sud, şi la nord, şi în legătură cu seceta care este, e o situaţie foarte critică", a spus directorul Executiv al Asociaţiei Naţională a Producătorilor de Lapte şi Produse, Carolina Linte.



Fermierii cer majorarea bugetului Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, până la cel puțin 1,5 miliarde de lei. Agricultorii spun că oricum aproape 60 la sută din bugetul pe anul în curs va merge spre plata subvenţiilor restante din 2019.

Consilierul premierului Ion Chicu, Vitalie Dragancea, speră ca fondurile să fie suficiente.



"Cu certitudine acest volum financiar nu poate satisface toate necesităţile în special într-un an de criză. Dar oricum este un pachet mare care fiind administrat cu grijă şi eficient poate da rezultate bune", a menționat purtătorul de cuvînt al premierului Ion Chicu, Vitalie Dragancea.



Dragancea nu ştia dacă scrisoarea agricultorilor a ajuns sau nu la Guvern. Serviciul de presă al Parlamentului ne-a confirmat primirea documentului care a ajuns în comisiile de profil. Am vrut să aflăm şi reacţia ministrului Agriculturii, Ion Perju, dar acesta nu a răspuns la telefon.