AGRICULTORII SUSŢIN PDM. Ei cred că democrații le vor apăra interesele în viitorul legislativ

Mai mulţi fermieri din satul Costeşti, Ialoveni, şi-au scos tractoarele din garaje şi au mers în marş prin mai multe localităţi din raion.

În aşa mod, agricultorii şi-au exprimat susţinerea faţă de Ion Sula, candidatul democrat pentru fotoliul de deputat în circumscripţia 37.

Agricultorii şi-au dat întâlnire dimineaţa, în centrul localităţii.

În scurt timp, în jur de 40 de tractoare au fost aliniate în faţa căminului cultural. Cei care au venit să-l susţină pe Ion Sula s-au arătat convinşi că democratul le va apăra interesele cu demnitate în viitorul legislativ.



"Venim în susţinerea domnului pentru că pe parcursul perioadei anterioare, dumnealui ne-a susţinut şi s-a implicat cu toată dăruirea de sine în toată afacere şi toată agricultura noastră".



"El are toată baza, şi noi suntem fermi convinşi că doar cu dumnealui vom avea succes."



Coloana de tractoare a trecut şi prin satele Bardar şi Pojăreni. Fermierii i-au îndemnat pe oameni să voteze în 24 februarie pentru continuitatea reformelor în agricultură şi nu numai.

Fermierii au staţionat în curtea Casei de Ambalare a strugurilor din localitatea Costeşti. Depozitul a fost inaugurat în 2015 cu sprijinul lui Ion Sula, care pe atunci era ministru al Agriculturii. Aici îşi păstrează marfa şapte producători agricoli de struguri care exportă în Rusia, România, Polonia şi Irak.



"Domnul Ion Sula este unul dintre primii care a venit cu ideea ca să înfiinţăm aşa edificiu la Costeşti. Eu cred că dumnealui va fi o punte dintre producătorii agricoli şi parlamentul ţării noastre", a spus agricultorul Iurie Bivol.



Şi cei peste 60 de angajaţi ai casei de ambalare a strugurilor sunt mulţumiţi că datorită iniţiativei şi implicării candidatului democrat, acum au un loc de muncă bine plătit în ţară.



"Important să fii alături de copii când cresc. Poate o să rămână şi tineretul în ţară".



"Am trei de cand lucrez in firma asta, îs mânţănit ce am".



Fermierii au salutat şi eforturile lui Ion Sula de-ai ajuta pe agricultori să obţină granturi şi subvenţii din partea statului.



"Vreau să vă spun că toată această tehnică, a fost luată cu suportul subvenţiilor care se acordă din partea statului. Eu cred că toţi cetăţenii iştea au avut de câştigat pe seama funcţiei pe care a avut-o dumnealui", a spus preşedintele raionului Ialoveni, Lilian Caramanu.



"Am fixat în jurnalul de campanie toate propunerile şi doleanţele dumneavoastră. Sunt sigur că aceste propuneri se vor regăsi pe agenda deputatului care vă va reprezenta în viitorul parlament", a spus candidatul pentru funcţia de deputat în Circumscripţia 37, Ion Sula.

Circumscripţia numărul 37, unde va candida democratul Ion Sula cuprinde 22 de localităţi din raioanele Ialoveni, Căuşeni şi Hânceşti. El este primul în buletinul de vot.