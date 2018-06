AGRICULTORII SUNT SUSŢINUŢI DE STAT. Dosarele pentru subvenţii pot fi depuse din 1 iulie

Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani și femeile care vor dezvolta faceri în agricultură pot deja să îşi pregătească dosarele pentru a primi subvenţii în avans.

Cererile pot fi depuse din 1 iulie, la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Prioritate vor avea cei care se ocupă de creşterea animalelor, pomicultorii cu livezi de cireși şi caiși şi cei care au plantaţii de căpşuni. De asemenea, va fi încurajată şi construcția depozitelor frigorifice.



"Vor fi acceptate proiecte până la un milion de lei, 65 de procente le oferă statul şi 35 cei care vor participa. Dacă veniţi cu o propunere de proiect de un milion de lei 650 de mii de lei vor fi acoperite de stat, 350 de mii vor fi a dumneavoastră", a spus ministrul Agriculturii, Liviu Volconovici.



AIPA va primi dosarele timp de 2 luni. După această perioadă vor fi selectaţi 100 de beneficiarii.



"Sper foarte mult că o să avem benficiarii şi solicitanţi suficienţi în aşa fel ca obiectivele care au fost trasate în cadrul acestui program să fie atinse", a spus directorul AIPA, Nicolae Ciubuc.



Beneficiarii care nu au bani pentru contribuţia de 35 la sută pot împrumuta de la bănci.



"ODIMM -ul va veni prin intermediului fondului de garantare cu aceea garanţie de stat pentru ai susţine pe beneficiari", a spus directorul interimar ODIMM, Petru Gurgurov.



Anunţul despre subvenționări a fost făcut într-o gospodărie ţărănească din Căuşeni, pe care o administrează o femeie. Veronica Sitişco are 160 de hectare de teren agricol pe care creşte fructe.



"Tinerii care fac studii ar fi bine să aibă şi susţinere din partea statului asta e ceea ce trebuie la ziua de astăzi şi nu cred că o femeie o să faca agricultură mai rău ca bărbaţii", a spus agricultorul Veronica Sitișco.



Tinerii interesaţi să înfiinţeze o afacere au aflat astăzi despre cerinţele programului. Printre ei, şi Petru Lupașcu. El creşte porci de rasă şi intenţionează să îşi extindă afacerea.



"Am nevoie de a construi o mini fermă pentru a putea extinde un număr mai mare de porcine. Undeva de 300 de mii este nevoie de subvenţii plus eu mai am bani acumulaţi", a spus tânărul antreprenor Petru Lupașcu.



Tinerii antreprenori care au venit la lansare spun că cerinţele înaintate de program sunt uşor de realizat.



" Cerinţele sunt loiale este un program pe care până acum nu l-am avut şi ca pentru tineri trebuie să ne mobilizăm şi să profităm de această şansă de a ne dezvolta", a spus tânărul antreprenor Daniel Istrate.



Proiectul de subvenţionare a fost votat de Guvern în luna mai. În acest an, autoritățile vor aloca 45 de milioane de lei, ce reprezintă 5 la sută din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii.