Agricultorii moldoveni se aşteaptă la o ieftinire drastică a grâului după sistarea temporară a exportului din rezerva de stat

Sistarea temporară a exportului de grâu din rezerva de stat ar putea lovi indirect în agricultorii moldoveni. Aceştia se aşteaptă la o recoltă generoasă şi, cel mai probabil, vor avea un surplus de cereale, ceea ce ar putea duce la ieftinirea grâului.



"Să intervină cum intervin acum când sistează exportul, să intervină şi să cumpere o cantitate anumită de grâu de pe piaţă, ca oferta şi cererea să fie echilibrate în aşa fel, încât preţul de vânzare cumpărare a grâului să fie unul rezonabil.", a spus preşedintele Federaţiei Fermierilor din Moldova, Vasile Mârzenco.



Şi Ministerul Agriculturii are pronosticuri îmbucurătoare. Potrivit responsabililor, roada din acest an ar putea fi de cel puţin două ori mai mare decât în 2020.



"Sperăm că dacă va derula lucrurile respective, vom avea o recoltă globală în jur de 1 milion 207, un milion 210 mii tone.", a menționat şeful de direcţie la Ministerul Agriculturii, Vasile Șarban.



Chiar dacă se aşteaptă la o recoltă generoasă, fermierii se îngrijorează că nu îşi vor recupera investiţiile. Ei spun că din cauza surplusului de grâu de pe piaţă, preţul ar putea să scadă.



"Preţ mai jos de 2 lei şi 50, 2 lei şi 70 la grâu, e preţ deja care nu-l încurajează mult pe agricultor ca să-şi continuie activitatea.", a menționat preşedintele Federaţiei Fermierilor din Moldova, Vasile Mârzenco.



Decizia Guvernului de a sista temporar exportul de grâu din rezerva de stat vine după un an secetos, în care recolta de cereale a fost în mare parte compromisă. Directorul Agenţiei Rezerve Materiale, Gheorghe Tretiacov, a refuzat să ne spună cantitatea de grâu din rezerva de stat, invocând că este secret de stat.

Anterior, autorităţile au declarat că în depozite sunt suficiente cereale pentru a asigura securitatea alimentară a ţării până la următoarea recoltă. Fostul premier Ion Chicu ne-a declarat că restricționarea exportului pune în pericol acordul Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internaţional. Mai mult, potrivit lui Chicu, această poziţie a FMI a fost precizată într-un răspuns oficial adresat Guvernului în aprilie anul trecut.

Ministerul Finanţelor ne-a confirmat că FMI nu recomandă introducerea unor astfel de restricții. Am solicitat un comentariu şi de la misiunea Fondului Monetar Internaţional în Moldova, dar, deocamdată nu am primit niciun răspuns.

Toamna trecută, fermierii moldoveni au semănat 318 mii de hectare de grâu.