Agricultorii, ÎNGRIJORAŢI din cauza temperaturilor ridicate din această iarnă. Ce se poate întâmpla dacă se va răci brusc

Timpul cald de afară îi pune în gardă pe agricultori. Aceştia îşi fac griji că temperaturile ridicate ar putea reduce din rezistenţa plantelor la îngheţ. Agronomii susţin că cel mai mult ar putea fi afectate culturile cerealiere.

Vasile Roman din Gangura, raionul Ialoveni, a semănat 120 de hectare de grâu şi 100 de orz. Agricultorul spune că deocamdată plantele se dezvoltă bine, însă este îngrijorat de faptul că vremea ar putea să-i joace festa.



"Anul acesta este prea cald, grâul a reuşit şi a înfrăţit încă din toamnă. Este foarte frumos, e bun numai să nu fie brusc -15 -20 de grade Celsius. Dacă dă un ger, gata am pierdut", a menţionat Vasile Roman.



Antreprenorul spune că a făcut investiţii mari, iar dacă temperaturile vor scădea, doar un strat de zăpadă ar putea să-i salveze culturile.



"Zăpada protejează 100% şi el încă creşte sub zăpadă. Într-un an la 20 aprilie a îngheţat grâul tot căci tot era înfrăţit era bun, frumos şi când a dat - 20 brusc, am fost nevoit să dau 2 kilograme de floarea soarelui pe unul de grâu", a spus agricultorul.



Experţii în agricultură susţin că cele mai vulnerabile culturi la îngheţ sunt rapiţa, grâul şi orzul, dar pot fi afectate şi livezile de cireși, caiși şi viţa de vie.



"Dacă e + 6 + 7 plantele încep vegetația, iar rezervele care au fost acumulate, ele sunt acum utilizate şi dacă vin temperaturile scăzute atunci ele nu sunt aşa de rezistente la iernare. Rezistenţa asta scade şi scade suficient, asta e pericolul care pe noi ne aşteaptă", a explicat Mihail Vronschih, xpert în agricultură.



În acelaşi timp, meteorologii prognozează îngheţuri la mijlocul lunii ianuarie, până atunci însă temperaturi cu minus nu vor fi.



"Teritoriul nostru se află sub influenţa unor mase de aer cald şi din acest motiv temperaturile sunt mai ridicate decât ar trebui să fie la momentul actual. Iernile devin mai blânde, cu temperaturi mai ridicate, cu ninsori mai puţine", a declarat Ghenadie Roşca, meteorolog.



Meteorologii mai spun că media normală pentru această perioadă este de minus patru grade Celsius.