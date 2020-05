Agricultorii, în pragul disperării. Unii au rămas fără grâu, orz și rapiță, iar în mai multe livezi recolta a fost compromisă

Fermierii au ajuns în pragul disperării. Ei se plâng că așa și nu au primit un răspuns din partea autorităților dacă vor fi sau nu ajutați pentru a depăși criza fără precedent în care s-au pomenit. Seceta, înghețurile şi schimbul brusc de temperatură le-au afectat puternic culturile, iar pandemia de COVID-19 a agravat și mai mult situația din ţară.

Unii agricultori au rămas fără grâu, orz și rapiță, iar în mai multe livezi din centrul ţării recolta caișilor, piersicilor și cireșilor a fost compromisă pe jumătate.



"O multitudine de factori afectează acum sectorul agricol. Lipsa locurilor de muncă din cauza pandemiei. Piața de desfacere e foarte restrânsă și nu este unde de vândut producția", a menționat Aurelia Bondari, președintele Federației Agricultorilor din Moldova.



Direcțiile agricole raionale urmau să evalueze situația din teritoriu și să prezinte încă săptămâna trecută Ministerului Agriculturii un raport în acest sens. Procesul se tărăgănează însă, iar asta îi pune în dificultate pe fermieri.



"Am făcut demersuri către Guvern să grăbească instituirea comisiilor de evaluare a pagubelor ca într-un fel sau altul să caute soluții pentru a le diminua pierderile acestor producători. Răspuns încă nu a venit", a spus Iurie Fala, director executiv al Asociației "Moldova Fruct",



"Este foarte greu ca să-ți planifici activitatea, ca să-ți faci anume proiecte că nu știi, poți să contezi pe anumit suport", a menționat Aurelia Bondari.



Secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii Mihail Machidon dă asigurări că totul este sub control și îi învinuiește pe jurnaliști că ar exagera privind gravitatea situației.



"Nu cred că sunt așa mari frustrări. Tot timpul noi am fost probabil cei mai răbdători și îngăduitori. Mai degrabă din partea presei, sunt cele mai mari frustrări", a precizat Machidon.



Mihail Machidon susține că din cauza volumului mare de lucru, dar și a ploilor din ultima perioadă, care au îngreunat accesul comisiilor specializate în teren, raportul de evaluare a pagubelor din agricultură va fi prezentat cu o întârziere de jumătate de lună.

În Moldova sunt peste 120 de mii de hectare de livezi cu pomi fructiferi. Totodată, în acestă toamnă au fost însămânţate peste 300 de mii de hectare cu grâu, aproape 47 de mii cu orz şi 23 de mii cu rapiţă.