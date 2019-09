Agricultorii, în pragul disperării. Nu au unde să vândă strugurii. Ce spun autorităţile

Agricultorii au ajuns în pragul disperării. În plin sezon, stau cu podgoriile doldora de struguri tehnici şi se întrebă ce să facă. Vinificatorii spun că mai au cantităţi mari de vin în stoc, motiv pentru care nu pot cumpăra struguri din roada acestui an.



Ion Bucur din satul Bobeica raionul Hânceşti deţine aproximativ un hectar de struguri tehnici. Anul trecut pe vremea asta fermierul avea deja jumătate de roadă strânsă, acum însă nici nu a început culesul.



"Avem saşla, Aligote, Crasca, avem soi Căpşuna Albă, Izabela Neagră Uitaţi-vă strugurii cum stau, frumoasă, dulce coaptă. Ea deja trebuia culeasă. La Bardar nu vor să primească, la Hânceşti nu primesc, la Ciuciuleni nu primesc.. domnul primar s-a interesat şi la Nisporeni, Vărzăreşti. Bucovăţ şi fără niciun rezultat. Maşinile din Găgăuzia propun 1 leu la kilogram. O dăm gratis, cheltuielile sunt mari", a menţionat Ion Bucur.



Într-o situaţie similară este şi Ion Sava din aceeaşi localitate. Fermierul deţine 80 de ari cu struguri pentru vin. Acesta spune că dacă nu o va culege în următoarele două săptămâni, strugurii nu vor mai fi buni.



"În loc să se menţină la preţul de anul trecut, ea scade. N-am cules încă nicun strugure, uitaţi-vă ce strugure frumos. Vreo 5-6 tone, poate şi mai mult, ce să faci cu atâta poamă. Noi am crescut-o ca să avem profit, suntem oameni de la sat, agricultori. Într-adevăr situaţia e catastrofală", a spus agricultorul.



În aceste condiţii, fermierii solicită autorităţilor să intervină, pentru că altfel vor fi nevoiţi să reducă din suprafaţa de viţă de vie. Pentru a găsi soluţii, comisia economie, buget şi finanțe a convocat o şedinţă la Parlament cu reprezentanţii sectorului vitivinicol. Agricultorii le-au reproşat autorităţilor că s-au trezit prea târziu.



"Eu n-am venit aici să învăţ pe cineva, dar discuţia pe care o avem astăzi e întârziată. Acum trebuie să avem această discuţie pentru anul viitor. Anul agricol pentru struguri se începe în septembrie, septembrie celălalt a trecut de-acum demult", a precizat Valeriu Cosarciuc, preşedintele Federaţiei Naţionale a Fermierilor.



"Prima dată în viaţă a început recoltarea fără preţ, fără nimic. după ce am recoltat 300 de tone de struguri pe telefon ni s-a spus preţul. La aligote e de 3.25 lei, la pinnot noir trebuie de negociat", a declarat un agricultor.



De cealaltă parte, vinificatorii afirmă că nu dispun de vase unde să ţină strugurii şi că n-au vândut tot vinul produs din roada anului trecut.



"Noi personal suntem plini. Noi avem trei fabrici,toate trei sunt pline. Nici într-un an noi nu am avut aşa situaţie", a explicat Nicolae Chiosa, director vinărie.



"Avem o coadă de peste un kilometru. Oamenii aşteaptă câte 6-8 ore să procesăm strugurii. eu stau şi mă gândesc ce se întâmplă dacă noi anunţăm că toate vasele sunt pline, aşa cum a fost anul trecut . Am umplut tot, tot. Am închis porţile şi spunem ne cerem scuze, nu mai putem procesa", a precizat directorul altei vinării.



"Sunt posibili de achiziţionat struguri în acest an. Asta e întrebarea principală. Referitor la preţ rezolvăm. Daţi să discutăm unde o să găsim să depozităm peste o săptămână vinurile, asta e cel mai important", a subliniat Vladimir Davidescu, director vinărie.



Într-un final, autorităţile au venit şi cu câteva soluţii. Unele, ineficiente în opinia fermierilor. Ministrul Agriculturii le-a propus acestora să se asocieze cu producătorii de mere, care de asemenea au avut de suferit în acest an, şi să producă suc proaspăt, care ulterior va fi livrat în şcoli, grădiniţe şi spitale la un preţ redus.



"Să facem pentru că singur mustul nu se consumă, sucul de măr la fel. Poate fi combinat şi plasat pe piaţă", a menţionat Georgeta Mincu, ministrul Agriculturii.



La şedinţă s-a discutat şi despre compensaţii, dar încă nu se cunoaşte de unde pot fi luaţi bani în acest scop.



"700 de milioane de lei am cuantificate, pierderile în urma calamităţilor. Bugetul nu are bani. Un suport bugetar se negociază doi ani", a spus Georgeta Mincu.



Anul trecut au fost recoltate în total peste 680 mii tone de struguri tehnici. La prelucrare au ajuns peste 350 mii de tone, cumpăraţi cu 4,5 - 5 lei de către fabricile de procesare.