Agricultorii din ţară au început secerişul culturilor de primăvară

foto: publika.md

Agricultorii au început secerişul culturilor de primăvară. Pentru început este strâns orzul, care s-a copt cu o săptămână mai târziu decât anul trecut. Fermierii spun că recolta va fi aproximativ la fel ca cea de anul trecut.



Agricultorul Nicolae Sprinceană din satul Hârtopul Mare, raionul Criuleni, a semănat în acest an, 80 de hectare de orz. Bărbatul spera la o recoltă mai bună în această vară, însă din cauza temperaturilor ridicate de la sfârşitul primăverii, va strânge doar cinci tone.



"Sortul dat este un sort nemţesc, are o posibilitate foarte mare, dar la noi nu au fost din aprilie ploi până acum, ca niciodată. Anul trecut am avut în jur de 6-7 tone soiul dat, anul ăsta o să ajungem la cinci tone cred că, nu-i cum am vrut da-i bine", a spus agricultorul Nicolae Sprinceană.



Pentru anul viitor, bărbatul îşi propune la anul viitor să dubleze suprafaţa pe care cultivă orz.



"În ultimii doi ani preţul la orz este mai bun decât preţul la grâu. Anul trecut am realizat cu 2,80 kilogramul, anul acesta aşteptăm", a spus agricultorul Nicolae Sprinceană.



Săptămâna viitoare, agricultorul îşi propune să înceapă recoltarea rapiţei şi a grâului.



"Acum că am terminat recoltarea orzului, urmează să începem recoltarea grâului, poate să fie undeva pe săptămâna viitoare să înceapă şi avem de recoltat în jur de 450 de hectare, 500, asa", a spus agricultorul Nicolae Sprinceană.



Muncitorii spun că le este de mare ajutor tehnica agricolă bună.



Dacă câmpurile sunt gătite bine, se lucrează foarte uşor. Dacă sunt gătite rău se lucrează rău. În condiţii de temperaturi calde aici la noi nu e cald. Amu e deschisă uşa dar aşa ei lucrează cu aer condiţionat şi lucrăm foarte comod lucrăm



Cu aşa tehnică nu e greu, e uşor. Tehnica e bună, remontată. Condiţionerul lucrează, e tare bine. Am terminat orzul şi cred că deja o să începem la grâu, ori la rapiţă. Vom vedea.



Potrivit datelor de la ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cele mai multe terenuri semănate cu orz sunt în raioanele Drochia, Floreşti, Orhei, Cantemir, Cahul şi Cimişlia.